Zinedine Zidane: Le faltaron el respeto a Zidane ¿Quién fue?

El nombre de Zinedine Zidane ha sido tendencia en las últimas horas, aquí les contamos la razón.

"A Zinedine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono", declaró el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noel Le Graet, este domingo en la radio RMC, un día después de renovar como seleccionador hasta 2026 a Didier Deschamps.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graet se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo.

"Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?", señaló Le Graet.

El presidente de la FFF, de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con el banquillo de la selección brasileña.

"Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps", dijo.

"No tengo a nadie que salvar, puede ir dónde quiera, a un club, tendrá muchos que le quieran en Europa, un gran club", añadió.

Las declaraciones de Le Graet fueron criticadas por la estrella de los Bleus Kylian Mbappé. "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", escribió el jugador del PSG en Twitter.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 8 de enero de 2023

También reaccionó la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que reclamó a Le Graet que se disculpara.

"Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane", escribió la ministra en Twitter.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) 8 de enero de 2023

El sábado la federación francesa anunció que el contrato de Deschamps fue renovado hasta 2026 y el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.