Juegos de la Juventud 2026| Panamá se cuelga su primera medalla de oro con Yumaira Rusell en la lucha

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La luchadora Yumaira Rusell conquistó la medalla de oro en la categoría Libre 65 kilogramos, otorgándole a Panamá su primera presea dorada en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Rusell inició su camino al título con una victoria en cuartos de final ante Fernanda Riffo, de Chile. En semifinales, superó 8-5 a la brasileña María Luciano, y en la final se impuso con marcador de 9-2 sobre Allison Ojeda, asegurando así el oro para la delegación nacional.

La disciplina de la lucha le ha dado satisfacciones a Panamá en los primeros días de la cita deportiva juvenil. En la jornada del 13 de abril, Eydan Lezcano se colgó la presea de bronce en la división de 51 kilogramos.

Información del COP

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