Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión EN VIVO del emocionante duelo de béisbol juvenil entre Panamá y Perú, en el marco de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026! La acción se vive desde el emblemático Estadio Juan Demóstenes Arosemena, escenario de grandes gestas deportivas.

La novena panameña salta al diamante con el respaldo de su afición, buscando imponer su poder ofensivo y solidez monticular, mientras que Perú intentará dar la sorpresa con un juego estratégico y disciplinado.

Se espera un partido vibrante, donde cada lanzamiento, cada turno al bate y cada jugada defensiva puede marcar la diferencia en este importante compromiso del torneo.

Acompáñanos en esta cobertura EN VIVO y sigue cada detalle de este choque internacional que promete emociones de principio a fin. ¡Play ball!