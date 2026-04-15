Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 | Así está el medallero

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se celebran del 12 al 25 de abril en Panamá.

Panamá/El medallero de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 comienza a tomar forma tras las primeras jornadas de competencia, con una lucha cerrada por los primeros puestos y varias delegaciones mostrando un alto nivel competitivo.

En la cima se mantiene Venezuela, que lidera con autoridad al acumular 5 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce, para un total de 11 preseas, consolidando su dominio en disciplinas como lucha, judo y tenis de mesa.

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En la segunda posición aparece Brasil, que suma 3 oros, 3 platas y 7 bronces, siendo la delegación con mayor cantidad total de medallas (13), lo que refleja su consistencia en distintas disciplinas. El podio lo completa Argentina con 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, manteniéndose entre los protagonistas del certamen gracias a destacadas actuaciones en judo y lucha.

Muy de cerca se ubica Colombia en la cuarta posición, también con 3 medallas de oro, aunque con menor cantidad de preseas totales (6), mientras que el anfitrión Panamá se posiciona en el quinto lugar con 2 oros, 1 plata y 2 bronces, para un total de 5 medallas. El ascenso del conjunto panameño ha sido significativo, especialmente tras la irrupción de sus primeros títulos dorados en lucha, lo que le permitió escalar posiciones en la tabla general.

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En la zona media del medallero se encuentra Perú, que registra 1 oro, 4 platas y 2 bronces (7 en total), seguido por Ecuador con 0 oros, 3 platas y 6 bronces, destacando por su regularidad pese a no haber alcanzado aún lo más alto del podio. Más abajo aparecen Chile con 1 plata y 2 bronces, y Uruguay, que cierra la clasificación con 1 medalla de bronce.

Con el desarrollo aún en curso de estos Juegos, el medallero sigue abierto y promete movimientos importantes en los próximos días, en una competencia que reúne a las futuras promesas del deporte sudamericano y que tiene a Panamá como epicentro del talento juvenil del continente.

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