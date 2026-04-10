EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Tauro FC vs Árabe Unido: partido de la jornada 13 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El Tauro FC y el Deportivo Árabe Unido se enfrentan en un partido de importancia para ambos conjuntos y con el que arranca la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Este juego se disputa en el COS Sports Plaza y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los dos equipos se encuentran fuera de la zona de playoffs, dentro de la Conferencia Este, por lo que una victoria les daría la posibilidad de entrar de ello en la pelea por la clasificación a esa instancia.

Los taurinos suman 17 puntos y está fuera de los playoffs por dos unidades. Por encima de ellos está su rival de turno, el Árabe, que posee 19 puntos, pero con una diferencia de goles (+3) inferior a la de UMECIT FC (+5) lo que le mantiene a un lado de la zona de clasificación.