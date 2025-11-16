LPF | Alianza FC vs San Francisco FC ¿A qué hora y dónde ver esta semifinal de ida?

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El escenario está listo para uno de los encuentros más esperados de la fase final de la Liga Panameña de Fútbol.

Este domingo desde las 6:00 p.m., el Estadio de Los Andes será testigo del choque entre Alianza FC y San Francisco FC en la semifinal de ida, un partido que promete definir el primer finalista del torneo con una cobertura completa por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX.

Otras noticias: LPF resultado | Empate dramático entre el CAI y Plaza Amador, semifinales al rojo vivo

Análisis táctico y estado de forma:

Alianza FC llega a este compromiso tras una eliminatoria dramática ante el Club Deportivo Universitario, donde solo la definición por penales le dio el pase a esta instancia. Durante la fase regular, el equipo dirigido por el entrenador Jair Palacios mostró un fútbol sólido y efectivo, culminando como segundo de la Conferencia Este con 28 puntos en su haber. Su balance ofensivo-defensivo resulta envidiable: 25 goles a favor contra solo 19 en contra, reflejando una identidad de juego equilibrada entre el ataque asociativo y una defensa bien organizada.

El ataque de "Los Pericos" tiene en John Jairo Alvarado (7 goles) a su máximo realizador, secundado por Reyniel Perdomo con 6 goles y Reynaldinho Verley, con 5 anotaciones.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador: Luis “Manotas” Mejía pide calma y enfoque total antes del decisivo partido

San Francisco FC: El poderío del líder del Oeste:

Del otro lado, San Francisco FC de La Chorrera presenta credenciales igual de impresionantes. El equipo "Monje" dominó la Conferencia Oeste durante toda la temporada regular, cerrando como líder indiscutible con 25 puntos y un rendimiento constante (6 victorias, 7 empates, 3 derrotas). Su sistema de juego colectivo le permitió convertir 21 goles mientras solo recibió 16, demostrando una capacidad ofensiva diversa y una defensa sólida.

El ataque distribuido de los chorreranos tiene como principales protagonistas a Guillermo Benítez, Miguel Camargo y el veterano delantero Rolando Blackburn, todos con 3 goles en el torneo. Esta pluralidad de opciones ofensivas representa un desafío táctico para cualquier defensa rival.

Historial Reciente: Un duelo parejo y con historia

Un repaso a los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos revela un rivalidad muy equilibrada y llena de alternativas, un dato crucial que añade aún más expectativa a este choque semifinal:

15 de septiembre de 2025 (LPF): Alianza 1 - 1 San Francisco . Un empate que mostró la paridad entre ambos conjuntos.

. Un empate que mostró la paridad entre ambos conjuntos. 28 de marzo de 2025 (LPF): San Francisco 1 - 2 Alianza . Victoria visitante clave para "Los Pericos".

. Victoria visitante clave para "Los Pericos". 20 de septiembre de 2024 (LPF): Alianza 3 - 1 San Francisco . Contundente triunfo de la escuadra local en Los Andes.

. Contundente triunfo de la escuadra local en Los Andes. 22 de marzo de 2024 (LPF): San Francisco 1 - 0 Alianza . Los "Monjes" se impusieron en su fortín.

. Los "Monjes" se impusieron en su fortín. 22 de noviembre de 2023 (LPF): San Francisco 1 - 2 Alianza. Otra victoria importante de Alianza en condición de visitante.

Este balance histórico en los últimos cinco partidos arroja 2 triunfos para Alianza FC, 1 victoria para San Francisco FC y 2 empates, confirmando que se trata de un clásico moderno donde la localía no ha sido un factor definitivo.

Claves del partido: