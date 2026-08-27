LPF calendario | Conoce los partidos programados para este fin de semana jornada 6 del Torneo Apertura 2026

Se inician los duelos interconferencia: Agenda y previa de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

Veraguas United vs San Francisco FC / Foto: LPF

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su etapa más vibrante con el arranque de las jornadas interconferencia en el Torneo Apertura 2026.

A partir de este viernes 28 de agosto, los clubes de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se verán las caras en seis duelos directos que prometen mover la tabla de posiciones.

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Viernes 28 de agosto

Tauro FC (2 pts) vs. Club Atlético Independiente (6 pts)

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: COS Sports Plaza
  • Previa: Los albinegros llegan golpeados tras caer 2-0 ante el Alianza FC y urgidos de sumar de a tres para salir de la parte baja. Por su parte, el CAI llega motivado tras golear 3-0 al Unión Coclé en la fecha anterior.

Sábado 29 de agosto

CD Universitario (5 pts) vs. Deportivo Árabe Unido (8 pts)

  • Hora: 6:15 p.m.
  • Estadio: Universidad Latina
  • Previa: Duelo de ganadores. La U viene de superar 1-0 a Herrera FC, mientras que el Expreso Azul llega en buena racha tras imponerse 1-0 sobre Sporting San Miguelito.

San Francisco FC (10 pts) vs. CD Plaza Amador (13 pts)

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: Agustín "Muquita" Sánchez
  • Previa: Uno de los platillos fuertes del fin de semana. Los Monjes vienen de un emocionante empate 3-3 ante Veraguas United. En tanto, Plaza Amador llega como líder del Este tras vencer 3-0 a UMECIT en la LPF, aunque tropezó a mitad de semana 3-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf.

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Domingo 30 de agosto

Unión Coclé (4 pts) vs. Alianza FC (8 pts)

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio: Virgilio Tejeira
  • Previa: Los coclesanos necesitan reaccionar tras caer goleados 3-0 por el CAI. Al frente tendrán a un Alianza envalentonado que viene de sumar una victoria importante de 2-0 ante el Tauro FC.

Sporting SM (5 pts) vs. Herrera FC (5 pts)

  • Hora: 6:15 p.m.
  • Estadio: COS Sports Plaza
  • Previa: Choque directo entre dos equipos emparejados en puntos que buscan escalar posiciones tras haber caído en la jornada previa (Sporting ante el Árabe y Herrera ante Universitario).

Lunes 31 de agosto

UMECIT FC (3 pts) vs. Veraguas United (9 pts)

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: COS Sports Plaza
  • Transmisión: EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y TVMAX Deportes
  • Previa: El cierre de la jornada interconferencia presenta a un necesitado UMECIT FC, golpeado tras la derrota 3-0 ante Plaza Amador, recibiendo a un Veraguas United que se ubica en los primeros lugares del Oeste tras empatar 3-3 con San Francisco.

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