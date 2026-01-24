LPF resultados y calendario de los partidos para este fin de semana en el fútbol nacional

Hoy desde las 8:30 pm Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX Panamá.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa encendiendo la emoción del Torneo Clausura 2026, y la segunda jornada ya dejó un vibrante empate que marcó el inicio de un fin de semana cargado de partidos clave en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

El telón se levantó el viernes con el choque entre San Francisco FC y Herrera FC, que terminó igualado 2-2 en un duelo lleno de intensidad y cambios de ritmo.

El conjunto franciscano tomó la iniciativa desde temprano y, al minuto 13, Ronaldo Dinolis abrió el marcador con una definición precisa que desató la celebración de los ‘Monjes’. La ventaja se amplió al 53’, cuando el propio Dinolis firmó su doblete y parecía encaminar a su equipo hacia una victoria sólida.

Sin embargo, los ‘Tiburones’ herreranos demostraron carácter y no bajaron los brazos. Al 75’, Andrés Peñalba descontó para la visita y reavivó la esperanza. La persistencia tuvo su premio en el tiempo agregado, cuando David Castillo sacó un disparo que se le escapó entre las piernas al portero Jorginho Frías, sellando el empate 2-2 y dejando un sabor agridulce para ambos bandos.

Resto de la jornada

La segunda fecha del certamen continuará con cinco partidos que prometen emociones fuertes entre sábado, domingo y lunes.

Sábado 24 de enero

CD Universitario vs CAI

Dos equipos que arrancaron con victoria en la primera jornada se miden en el Estadio Universidad Latina de Penonomé a las 6:15 p.m. , en un duelo que puede marcar tendencia en la parte alta de la tabla.

a las , en un duelo que puede marcar tendencia en la parte alta de la tabla. Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC

El conjunto colonense buscará reponerse tras su tropiezo inicial ante UMECIT FC, mientras que los verdolagas llegan motivados luego de empatar con Tauro FC. El encuentro será en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m. y podrá verse por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Domingo 25 de enero

Unión Coclé FC vs Veraguas United

El recién ascendido recibe en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé a un cuadro veragüense que busca reivindicarse tras caer en su debut. El pitazo inicial será a las 4:00 p.m.

a un cuadro veragüense que busca reivindicarse tras caer en su debut. El pitazo inicial será a las Tauro FC vs Sporting San Miguelito

Luego de vencer al actual campeón Plaza Amador, el Sporting visita el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para enfrentar a un Tauro que quiere sumar de a tres tras empatar en la fecha anterior. El partido arrancará a las 6:15 p.m.

Lunes 26 de enero

UMECIT FC vs Plaza Amador

El cierre de la jornada será en el Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera a las 8:30 p.m., con unos plazinos urgidos de reivindicación ante un UMECIT entusiasmado por su estreno victorioso.

La LPF Clausura 2026 sigue su curso con partidos que prometen intensidad, goles y una lucha cerrada por los primeros lugares, en una jornada que puede empezar a perfilar a los protagonistas del campeonato.

