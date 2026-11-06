LPF calendario | Conoce los partidos correspondientes a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa determinante del Torneo Apertura 2026, con una jornada que podría provocar movimientos importantes en las tablas de posiciones de las conferencias Este y Oeste, cuando se acerca la definición de los clasificados a los playoffs y las semifinales.

La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre, con tres encuentros programados simultáneamente a partir de las 8:30 p.m.

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En el COS Sports Plaza, el líder de la Conferencia Este, Plaza Amador, recibirá al Sporting San Miguelito. Los placinos llegan en la primera posición con 33 puntos, mientras que los académicos ocupan el quinto puesto con 17 unidades y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Por su parte, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Alianza FC se medirá al Deportivo Árabe Unido. Los pericos atraviesan un momento complicado y se encuentran en el sexto lugar con 14 puntos. En contraste, el conjunto colonense marcha segundo con 23 unidades y buscará consolidarse en los puestos de privilegio.

El tercer compromiso de la noche tendrá como escenario el Yappy Park, donde UMECIT FC enfrentará al Tauro FC en un duelo directo entre equipos que luchan por mejorar su posición. Los universitarios ocupan el tercer puesto con 21 puntos, mientras que los taurinos son cuartos con 20 unidades. Este encuentro será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

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Sábado de fútbol en las conferencias Este y Oeste

La jornada continuará el sábado 7 de noviembre, también con tres partidos simultáneos desde las 4:00 p.m.

En el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, San Francisco FC se enfrentará a Unión Coclé. Los monjes lideran la Conferencia Oeste con 26 puntos, mientras que el conjunto coclesano ocupa la última posición con apenas cinco unidades.

Mientras tanto, en el estadio de la Universidad Latina, CD Universitario recibirá a Veraguas United. Los universitarios marchan cuartos en el Oeste con 14 puntos y tendrán enfrente a un rival que ocupa el segundo lugar con 24 unidades.

Finalmente, en el estadio Gustavo Posam, Herrera FC se medirá al Club Atlético Independiente (CAI). Los herreranos se ubican en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 11 puntos, mientras que los vikingos son terceros con 20 unidades.

Con seis partidos distribuidos entre viernes y sábado, la LPF se prepara para un fin de semana de alta exigencia, en el que cada resultado puede ser determinante para las aspiraciones de los clubes en la recta final del Apertura 2026.

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