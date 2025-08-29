LPF - previa| Torneo Clausura 2025 se reactiva con duelos interconferencia en la jornada 6

Sintoniza el partido CAI vs Alianza FC el sábado 30 de agosto a las 6:00 p.m. a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este fin de semana tras un receso debido a la realización del Juego de las Estrellas, el pasado sábado 23 de agosto en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Después que el equipo de las Estrellas Nacionales se impuso a las Estrellas del Extranjero, por goleada de 6 a 2, el certamen se reactivará con los primeros partidos interconferencia. A continuación detallamos la cartelera de encuentros que se llevarán a cabo entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre.

Tauro FC vs CD Universitario

📍 COS Sports Plaza

🗓 Viernes 29 de agosto – 🕗 8:30 p.m.

El telón de la jornada se abre con un clásico moderno entre Tauro FC, que busca recuperar terreno tras un arranque irregular, y un CD Universitario que ha mostrado solidez y apunta a mantenerse en la pelea por los puestos de arriba. Los albinegros esperan hacer valer su localía, mientras que los coclesanos quieren sorprender fuera de casa.

CAI vs Alianza FC

📍 Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez

🗓 Sábado 30 de agosto – 🕕 6:00 p.m.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada. El CAI de La Chorrera, un equipo que batalla por mantenerse en los primeros planos de la liga, recibe a un Alianza FC que ha demostrado carácter, especialmente en sus partidos como visitante. Será un encuentro táctico y muy físico, con ambos equipos necesitados de sumar tres puntos.

Este partido será transmitido por TVMAX, la plataforma TVN Pass y el canal de de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Plaza Amador vs San Francisco FC

📍 COS Sports Plaza

🗓 Sábado 30 de agosto – 🕗 8:15 p.m.

Duelo histórico del fútbol panameño. Plaza Amador quiere seguir siendo protagonista, pero tendrá que superar a un San Francisco FC en plena reconstrucción que no se da por vencido. Este será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos que disputaron la final del Torneo Apertura 2025 el pasado 31 de mayo.

Herrera FC vs Árabe Unido

📍 Estadio Gustavo Posam

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕓 4:00 p.m.

En el interior del país, Herrera FC recibe a un golpeado pero siempre peligroso Árabe Unido. Los herreranos, alentados por su afición, tratarán de hacer respetar su casa, mientras que los colonenses necesitan con urgencia un resultado positivo que los reactive en la tabla.

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional

📍 Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕕 6:15 p.m.

Dos equipos que han sido protagonistas de partidos intensos y cerrados. UMECIT FC toma al 'Muquita' como su casa para la ocasión recibe a un Atlético Nacional deseoso de sumar más puntos tras algunos resultados ajustados. Se espera un encuentro muy disputado, clave para ambos en sus aspiraciones de clasificación.

Veraguas United vs Sporting San Miguelito

📍 Estadio Aristocles 'Toco' Castillo

🗓 Lunes 1 de septiembre – 🕗 8:30 p.m.

La jornada cierra con un duelo interesante entre Veraguas United, que quiere hacerse fuerte en casa, y el siempre competitivo Sporting San Miguelito, que buscará seguir sumando para no perderle la pista a los líderes. Un cierre de fecha que promete ser vibrante dado el espíritu competitivo de ambos conjuntos.