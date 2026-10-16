LPF resultado| San Francisco FC vence a Alianza FC en reanudación del Apertura 2026 tras terremoto en Panamá

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Panamá/El San Francisco FC derrotó 1-0 al CD Universitario en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El único gol del encuentro llegó al minuto 31, cuando Kevin Galván marcó para el conjunto franciscano, que logró mantener la ventaja hasta el final para quedarse con los tres puntos.

El compromiso se disputó bajo una fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad de Panamá. Además, el partido tuvo que ser interrumpido al minuto 72 debido a fallas eléctricas en el estadio. Tras solucionarse los inconvenientes, las acciones pudieron continuar.

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San Francisco dominó las estadísticas

En el apartado estadístico, el San Francisco FC mostró una ligera superioridad en la posesión del balón, con un 55 %, frente al 45 % del CD Universitario.

El equipo franciscano también registró seis remates totales, dos de ellos a portería, mientras que el conjunto universitario contabilizó tres disparos, con uno dirigido al arco.

En los saques de esquina, el San Francisco FC sumó cinco, por dos de su rival. En cuanto a los fueras de juego, el conjunto rojo y blanco acumuló dos, mientras que el CD Universitario registró tres.

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Ambos equipos terminaron el encuentro con tres tarjetas amarillas y sin expulsiones. En el apartado ofensivo, el San Francisco FC contabilizó 70 ataques, frente a los 65 del CD Universitario.

Por su parte, ambos clubes registraron 22 saques de banda. En los saques de puerta, el CD Universitario tuvo 10, mientras que el San Francisco FC sumó siete.

Con este resultado, el San Francisco FC consiguió una importante victoria en la jornada 12 del Apertura 2026, en un encuentro marcado por las condiciones climáticas adversas y la interrupción temporal por problemas eléctricos.

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