F1: Lando Norris hizo una promesa antes de reencontrarse con Max Verstappen

Francia/El británico Lando Norris (McLaren), que no pudo evitar el cuarto título consecutivo en F1 de Max Verstappen (Red Bull) en diciembre pasado, prometió el jueves "enseñar los dientes" contra el neerlandés esta temporada.

"Debo enseñarle los dientes y mostrarle (a Verstappen) que no voy a dejarle espacio, pero también debo ser un piloto inteligente. Hace falta ser un piloto inteligente para pelear con Max, lo vimos la pasada temporada", declaró el inglés de 25 años después de la presentación y de sus primeras vueltas con el nuevo monoplaza de McLaren en el circuito de Silverstone.

"Este ha sido un año difícil pero he aprendido mucho de esos momentos. Incluso si era más rápido la mayor parte del tiempo y aunque tenía el mejor coche, hay cosas que simplemente no hice bien. Simplemente no estaba al nivel necesario para poder batirme con Max", reconoció.

Norris y Verstappen ofrecieron bonitos duelos el año pasado, llegando a chocarse en varias ocasiones, especialmente en Austria y a final de temporada en México.

El neerlandés, que había ganado las primeras diez carreras para sobrevolar el campeonato mundial, pudo repeler los asaltos del británico y conservar una ventaja suficiente como para proclamarse campeón en el antepenúltimo Gran Premio del año, en Las Vegas (Estados Unidos).

Norris y Verstappen son dos de los favoritos en el inicio de la nueva temporada de F1, que arranca el 16 de marzo en Australia después de los tradicionales ensayos de pretemporada de Baréin, previstos del 26 al 28 de febrero.

"No tengo nada que probarle y no voy a asumir riesgos inútiles. Simplemente me voy a concentrar en mí mismo. Max es rápido, agresivo y uno de los mejores de la historia. La mejor solución (para batirle) es ser más rápido que él y estar delante. Evidentemente, es nuestro objetivo", concluyó el piloto de McLaren.

Carrera deportiva

Lando Norris comenzó su carrera en el karting a una edad temprana y rápidamente se destacó por su talento. A lo largo de los años, ganó varios campeonatos en competiciones de karting, lo que lo posicionó como una de las promesas del automovilismo británico.

Fórmula Renault 2.0: En 2014, Lando hizo su transición a la Fórmula Renault 2.0, donde rápidamente mostró su habilidad al ganar la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 en 2015, logrando importantes victorias y estableciendo su nombre en el circuito europeo.

Fórmula 3 Europea: Norris continuó ascendiendo en su carrera y en 2016 se unió al campeonato de la Fórmula 3 Europea, donde terminó tercero en el campeonato en 2017. Durante este tiempo, corrió para el equipo Carlin y ganó varias carreras.

Fórmula 2: En 2018, Lando Norris debutó en la Fórmula 2, el escalón antes de llegar a la Fórmula 1. Con el equipo Carlin, Norris terminó segundo en el campeonato, mostrando una gran consistencia y ganando varias carreras.

Fórmula 1: Lando Norris debutó en la Fórmula 1 en 2019 con McLaren, equipo con el que continúa hasta el presente (2025). Su debut fue sólido, logrando buenos resultados y mostrando su talento en su temporada de novato. A lo largo de los años, ha evolucionado como piloto y ha sido clave en el resurgimiento de McLaren, un equipo que durante su tiempo en la F1 había tenido altibajos.

2019 : Su primer año en la F1, donde terminó 11° en el campeonato de pilotos , con 49 puntos, y logró su primer podio en el Gran Premio de Austria 2021 .

: Su primer año en la F1, donde terminó 11° en el , con 49 puntos, y logró su primer podio en el . 2020-2021 : A medida que McLaren mejoraba su rendimiento, Norris continuó destacándose con consistentes actuaciones y buenos resultados, como una serie de top 5 en varias carreras y su primer podio en 2021 .

: A medida que mejoraba su rendimiento, continuó destacándose con consistentes actuaciones y buenos resultados, como una serie de top 5 en varias carreras y su . 2022-2025: Norris ha seguido siendo un piloto clave para McLaren, consolidándose como un contendiente en la parte superior de la parrilla, especialmente con los avances técnicos del equipo y sus habilidades como piloto.

