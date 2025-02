Penedo sobre el estadio Roberto Mariano Bula: "Se realizarán cambios importantes"

Panamá/El director técnico de Pandeportes, Jaime Penedo, brindó más detalles sobre las mejoras y características que tendrá el estadio Roberto Mariano Bula en la ciudad de Colón, destacando que estas modificaciones beneficiarán significativamente a los aficionados y a la comunidad en general.

Penedo mencionó que se realizarán cambios importantes en el diseño actual del estadio, incluyendo la superficie del terreno, la cual será renovada para mejorar su funcionalidad. Además, se están llevando a cabo trabajos de alcantarillado en los alrededores para garantizar un adecuado sistema de drenaje.

Uno de los aspectos más destacados es la instalación de grama sintética, que ofrecerá un mejor rendimiento y durabilidad. El estadio tendrá una capacidad aproximada de 5 mil personas, lo que permitirá albergar a una gran cantidad de espectadores, y contará con estacionamientos para 105 vehículos, facilitando el acceso a los aficionados.

Penedo también se refirió al estadio Armando Dely Valdés, un proyecto que tiene un significado especial para él. "El tema de Armando Dely para mí significa mucho porque lo inauguré cuando jugaba y ahora lo voy a reinaugurar, ¿me entiendes? Pero se tuvo que volver a hacer, imagínate, ni siquiera se pudo mantener", expresó.

Destacó que este estadio también contará con grama sintética y se le agregará un sistema de riego, una innovación que no se había mencionado antes. "Eso es una solicitud práctica que he puesto sobre la mesa porque también buscando que nuestro fútbol sea un poco más rápido y que el jugador se acostumbre, y que cuando salga a jugar al extranjero no le cueste", explicó Penedo, enfatizando la importancia de mantener la grama sintética en óptimas condiciones para mejorar el rendimiento de los jugadores.

Además del estadio Roberto Mariano Bula y el Armando Dely Valdés, Penedo resaltó que se continuarán trabajando en otros proyectos deportivos clave para la provincia de Colón. Estos incluyen:

La Arena Panamá All Brown: Un gimnasio de primer mundo diseñado para fomentar y desarrollar el talento colonense en diversas disciplinas deportivas. El Estadio de Béisbol Infantil Jaime Vélez: Un espacio dedicado a la formación de jóvenes talentos en el béisbol, uno de los deportes más populares en la provincia.

Estos proyectos reflejan el compromiso de Pandeportes y del gobierno por impulsar el desarrollo deportivo en Colón, brindando a la comunidad instalaciones modernas y funcionales que promuevan la práctica del deporte y el surgimiento de nuevos talentos.

Con estas mejoras, se espera que el estadio Roberto Mariano Bula, el Armando Dely Valdés y los demás proyectos se conviertan en puntos de referencia para el deporte en la región.