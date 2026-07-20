Clubes se reunirán en Chiriquí para el Campeonato Nacional de Taekwondo

Atletas de más de 30 clubes, provenientes de ocho provincias, estarán presentes en ese evento.

Panamá/La provincia de Chiriquí se convertirá en el epicentro del taekwondo panameño los días 24, 25 y 26 de este mes, al albergar el Campeonato Nacional de la disciplina, en el centro deportivo La Basita en David.

Este importante evento tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo de este arte marcial en el país, promoviendo valores fundamentales como el respeto, la disciplina, la perseverancia y la integridad en la formación de los atletas.

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La competencia reunirá a las delegaciones de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y la anfitriona, Chiriquí. Todos estos competidores forman parte de los 36 clubes de taekwondo que actualmente se encuentran debidamente registrados dentro de la Federación Panameña de Taekwondo.

El torneo busca congregar a los mejores exponentes del país en un ambiente de sana competencia, con la meta de elevar el nivel técnico y competitivo de los participantes. Al mismo tiempo, la cita funcionará como una plataforma clave para la detección y proyección de nuevos talentos con miras a representar a Panamá en futuros compromisos internacionales.

Boris Álvarez, presidente de la Federación, destacó que el Campeonato Nacional permitirá evaluar detalladamente el desempeño de los atletas. Asimismo, el dirigente señaló que esta evaluación contribuirá directamente al proceso de conformación de las selecciones nacionales que representarán al país en los eventos del ciclo olímpico y otras competencias internacionales de alto nivel.

A través de este encuentro, la Federación Panameña de Taekwondo busca impulsar la excelencia deportiva, fomentar la convivencia entre las diferentes provincias y lograr el fortalecimiento de toda la familia del taekwondo panameño.

Nota de prensa

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