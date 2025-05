¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi quién es el mejor pagado según Forbes?

Panamá/La expectativa por conocer quién lideraría el ranking de los atletas mejor pagados del mundo en 2025 se resolvió con un nombre que no sorprende.

Cristiano Ronaldo vuelve a encabezar el ranking de los atletas mejor pagados del mundo, según Forbes, por quinto año en total y tercero de forma consecutiva. A sus 40 años, la leyenda portuguesa del fútbol no solo sigue vigente, sino que continúa rompiendo récords económicos.

En los últimos 12 meses, Ronaldo recaudó $275 millones antes de impuestos y comisiones de agentes. Su fortuna proviene tanto de su salario con Al-Nassr de Arabia Saudita como de su extenso portafolio de negocios y patrocinios. Esta cifra representa el tercer mejor año financiero jamás registrado por un atleta activo, solo superado por Floyd Mayweather, quien ganó $300 millones en 2015 y $285 millones en 2018.

En el ranking 2025, Ronaldo supera por $119 millones al segundo lugar, Stephen Curry de los Golden State Warriors, quien también firmó un récord personal y de la NBA con ingresos de $156 millones, superando la marca de $128.2 millones establecida por LeBron James en 2024.

El listado también destaca cifras sorprendentes como la de LeBron James, quien registró $133.8 millones y ocupa el puesto 6, su mejor año hasta ahora. En la NFL, Dak Prescott (No. 4) recaudó $137 millones, mientras que en la MLB, Juan Soto (No. 7) ingresó $114 millones, ambos con cifras récord en sus respectivos deportes.

En conjunto, los 10 atletas mejor pagados del mundo sumaron $1.4 mil millones, superando ligeramente los $1.38 mil millones del año pasado. Es la cifra más alta registrada desde que Forbes inició esta clasificación en 1990. Además, es apenas la segunda vez —la primera fue en 2024— que todos los integrantes del top 10 superan los $100 millones en ingresos anuales.

El campeón mundial de boxeo Oleksandr Usyk ($101 millones) y el golfista Jon Rahm ($100 millones) también alcanzaron esa barrera, aunque quedaron fuera del top 10. En tanto, Curry y la superestrella de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani (No. 9, $102.5 millones), fueron los únicos en superar los $100 millones solo con ingresos fuera del campo, gracias a patrocinios, merchandising, apariciones y licencias.

Según Forbes, solo tres atletas habían logrado esto anteriormente mientras seguían activos: Conor McGregor ($158 millones en 2021), Tiger Woods ($105 millones en 2009) y Roger Federer ($100 millones en 2020).

Llama la atención que ni Curry ni Ohtani tienen vínculos comerciales con Arabia Saudita, algo inusual entre los atletas de élite. Desde la creación de LIV Golf hace tres años, Arabia Saudita se ha convertido en un actor clave en el mundo deportivo. En el ranking 2025, cuatro de los 10 atletas mejor pagados tienen conexiones directas con el reino.

El boxeador Tyson Fury (No. 3, $146 millones) peleó dos veces en Riad contra Usyk. Lionel Messi (No. 5, $135 millones) obtiene una parte significativa de sus ingresos por promocionar Arabia Saudita como destino turístico. Karim Benzema (No. 8, $104 millones) vive en el país como jugador del Al-Ittihad.

Y finalmente, está Cristiano Ronaldo, la cara más visible del fenómeno. Con su rendimiento en la cancha y su poderío fuera de ella, sigue marcando el paso de lo que significa ser una superestrella global en el deporte moderno.

Fuente: Forbes.