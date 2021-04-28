Incertidumbre sobre presencia de público en Juegos Olímpicos, test diarios a deportistas

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio aplazaron a junio su decisión sobre la presencia o no de espectadores locales, un símbolo suplementario de la incertidumbre que continúa acompañando a la preparación del evento (23 de julio - 8 de agosto) en plena pandemia del covid-19.

Los organizadores anunciaron además que los deportistas participantes deberán someterse a test de covid-19 cada día, cuando el plan inicial preveía controles cada cuatro jornadas.

El público procedente del extranjero ya tiene prohibida la entrada debido a la pandemia, cuando Tokio y otros tres departamentos japoneses están desde el domingo colocados en un tercer estado de urgencia frente al aumento de los casos de covid-19, que impone que las manifestaciones deportivas se desarrollen a puerta cerrada.

Hasta ahora, diversos eventos como partidos de béisbol o de fútbol y un torneo de patinaje artístico se organizaron con público que llevaba mascarillas y que se abstuvo de aclamar a los deportistas.

Si los espectadores fueran autorizados a asistir a los Juegos, reglas similares serán impuestas, anunciaron los organizadores, dando a Tokio-2020 un ambiente diferente a las habituales celebraciones olímpicas.

- Decisión en junio -

Una decisión sobre el público local era esperada este mes, tras la que se tomó de prohibir la asistencia a los aficionados procedentes del extranjero, tomada en marzo.

"Con respecto al examen de la evolución de las contaminaciones locales, hemos convenido que una decisión sobre la presencia de espectadores (locales) en los sitios olímpicos y paralímpicos será tomada en junio", comunicaron este miércoles los responsables en un texto común del Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CPI), Tokio-2020, las autoridades locales y el gobierno japonés.

En espera de la decisión, lo que será probablemente "muy difícil" es que las tribunas estén llenas de espectadores en los Juegos, afirmó la presidenta de Tokio-2020, Seiko Hashimoto.

"Nuestro objetivo sigue siendo tener las tribunas llenas, pero teniendo en cuenta las medidas necesarias para luchar contra el virus, no debemos sobrecargar a los servicios médicos", explicó Hashimoto.

Japón, relativamente menos afectado por el coronavirus que muchos otros países, con unas 10.000 muertes oficialmente contabilizadas desde enero de 2020, conoce actualmente un aumento de casos en varios departamentos.

- Temas a resolver -

El principal consejero médico del gobierno, Shigeru Omi, juzgó este miércoles que es "tiempo de hablar de los Juegos Olímpicos", teniendo en cuenta la "situación de las infecciones" y del "sistema hospitalario desbordado".

Pese a la situación, los organizadores continúan afirmando que los Juegos podrán desarrollarse. "La cuestión es saber cómo organizar un evento seguro", repitió este miércoles la presidenta de Tokio-2020, Seiko Hashimoto.

Para intentar apaciguar las inquietudes de la población japonesa, ampliamente favorable a un nuevo aplazamiento o una anulación, Tokio-2020 ha publicado "manuales" (Playbooks) enumerando estrictas medidas antivirus.

Estos manuales son "una señal de solidaridad y respeto por parte de la comunidad olímpica hacia nuestros anfitriones japoneses", juzgó el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Los organizadores de los Juegos intentan persuadir a la opinión pública japonesa de que el evento de puede celebrar de manera segura pese a la pandemia, pero los japoneses se oponen en su mayoría debido a riesgos sanitarios, según varios sondeos aparecidos estos últimos meses.