Joselyne Edwards| La 'Pantera' panameña advierte a su rival del sábado en UFC: "Todas mis peleas son matar o morir"

Estados Unidos/Joselyne Edwards está por subir al octágono y combatir por décima vez en el octágono de la UFC, por lo que aprovechó una plataforma digital para expresar sus pensamientos antes del combate que se realizará el sábado 26 de abril.

"Este sábado pueden esperar de mí una gran pelea. Siempre he tratado de mejorar en cada pelea y eso lo han visto mis fanáticos y el público", señaló la peleadora panameña en una entrevista al canal de Youtube de UFC Español. "Voy a salir con todo a buscar nocaut o sumisión... voy a ir por mi victoria".

Chelsea Chandler será la rival de Edwards en ese pleito de la división gallo femenino.

"Pienso que va a ser una pelea interesante y explosiva porque ella es muy aguerrida. Siento que no es muy técnica, pero es grande y agresiva. Te acorrala contra el octágono, que esa es la única fortaleza que tiene, pero estoy preparada para todo".

Chandler, nacida en Stockton, California (Estados Unidos), tiene una estatura de 1,73 metros y un peso de 66 kilogramos (145 libras) lo que la hace más alta y pesada que otras combatientes de la categoría gallo en la rama femenina.

"No es que no me importa mi oponente, pero me enfoco más en mí. Las fortalezas que pueda tener, yo las tengo el doble", señaló Edwards. "Ella es grande para la división y ella aprovecha eso para amarrarte en la jaula. Ella usa su peso para tirarse encima de ti y es difícil salir cuando una persona está tan pesada. Pero, la verdad, no le veo gran cosa".

La 'Pantera' panameña tendrá ante Chandler su décimo combate en la UFC. Ella considera que su carrera en la reconocida empresa de artes marciales mixtas le ha dado la experiencia necesaria para enfrentar su nuevo desafío y salir victoriosa.

"Su fortaleza es ser grande, como se le diría en mi país es robusta. La respeto como peleadora, pero sí veo que no es una peleadora muy técnica. Estoy preparada para todos esos 'huecos' en los que quiera tomar ventaja contra mí", agregó.

Durante la entrevista, Edwards le dio un mensaje directo a su oponente.

"Como le digo a todos mis oponentes, yo soy una peleadora aguerrida y dura. Si aceptó pelear conmigo tiene que pelear duro porque todas mis peleas son matar o morir. Que se prepare porque no vengo jugando en la división. Tengo la oportunidad, ya entré al ranking y no quiero que nadie me quite mi lugar. Quiero escalar en el ranking y no ir hacia abajo. Prepárate, pelea duro, no corras porque si corres, igual te voy a alcanzar", puntualizó.

La pelea forma parte del evento UFC Fight Night 257 que se llevará a cabo este sádabo en el T-Mobile Center de Kansas City.

Las peleadoras

Joselyne Edwards, de 29 años de edad, afrontará ese pleito con un récord de 14 victorias y seis derrotas en su carrera dentro de las artes marciales mixtas (5-4 en UFC). De todos sus triunfos, seis han sido por nocaut, tres por sumisión y ha tenido seis finalizaciones en el primer asalto.

Chelsea Chandler, de 34 años de edad, nacida en Stockton, California (Estados Unidos). Actualmente posee una marca de seis victorias y tres pérdidas en MMA