Juegos Centroamericanos y del Caribe resultados | Panamá arranca de buena forma en República Dominicana

Liborio Saavedra estableció una nueva marca del país en la prueba de Recurvo Masculino durante la ronda de clasificación en Santo Domingo 2026.

Panamá/El Team Panamá tuvo este jueves su debut oficial en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la disciplina de tiro con arco como carta de presentación de la delegación panameña en la justa regional que se disputa en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

La jornada correspondió al Ranking Round, la fase clasificatoria que define las posiciones de cara a los cruces de eliminación directa, y dejó una noticia destacada para el arquero Liborio Saavedra, quien impuso un nuevo récord nacional en la modalidad de Recurvo Masculino con 625 puntos, resultado que lo ubicó en el lugar 15 del ranking.

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Estos fueron los resultados de la delegación panameña:

Recurvo Femenino

Gisela Cowan Chang : lugar 10 con 604 puntos

: lugar 10 con 604 puntos Emma Durán : lugar 26 con 512 puntos

: lugar 26 con 512 puntos Miriam González: lugar 27 con 469 puntos

Recurvo Masculino

Liborio Saavedra: lugar 15 con 625 puntos y nuevo récord nacional

Recurvo por Equipos Femenino

Gisela Cowan Chang, Emma Durán y Miriam González: lugar 7 con 1585 puntos

Recurvo Mixto

Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra: lugar 5 con 1229 puntos

Compuesto Femenino

Astrid Barría : lugar 25 con 645 puntos

: lugar 25 con 645 puntos Paola Coronas: lugar 28 con 587 puntos

Compuesto Masculino

Alexis Yáñez : lugar 27 con 659 puntos

: lugar 27 con 659 puntos Bladimir Berdiales: lugar 29 con 654 puntos

Compuesto Mixto

Astrid Barría y Alexis Yáñez: lugar 11 con 1304 puntos.

El dato más alentador para Panamá lo dejó el Recurvo Mixto, donde el dúo de Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra se instaló en el lugar 5, una posición que abre buenas expectativas de cara a la fase eliminatoria. También destacó el equipo femenino de Recurvo, que terminó en el lugar 7 entre todas las delegaciones participantes.

A partir de este sábado 25 de julio arrancan las fases de eliminación directa, instancia en la que el Team Panamá buscará avanzar rondas y pelear por medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con información de Comité Olímpico de Panamá