Juegos Suramericanos de la Juventud: Katielis Villamil lidera el camino: El Valle de Antón se enciende rumbo a Panamá 2026

Este recorrido de la antorcha marca el inicio de la cuenta regresiva hacia una verdadera fiesta deportiva , que se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026.

Panamá/En medio de un ambiente cargado de entusiasmo y bajo un sol radiante, El Valle de Antón se convirtió en el epicentro del olimpismo juvenil al recibir la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en una jornada que reunió a la comunidad en torno al espíritu deportivo.

El fuego sagrado hizo su arribo a la Fundación EVACC, hogar de la emblemática Rana Dorada (Antón), mascota oficial del evento y símbolo de la identidad cultural y la conservación ambiental que promueve esta cita internacional.

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La gran figura del recorrido fue la joven atleta Katielis Villamil, quien, con apenas 16 años, tuvo el honor de portar la antorcha en su trayecto hacia El Valle y Penonomé. La corredora, oriunda de Río Hato, encarna el espíritu de lucha y dedicación tras asegurar uno de los limitados 10 cupos en la exigente preselección nacional, consolidándose como una de las promesas del atletismo panameño.

“La preparación ha sido muy fuerte porque los rivales que vienen no son fáciles. La parte psicológica ha sido tratar de creer en mí”, expresó Villamil, visiblemente emocionada por representar a su provincia en un evento de talla internacional.

Durante el recorrido, la atleta estuvo acompañada por la mascota “Antón” y el equipo de béisbol local, disciplina que tendrá como sede el histórico Estadio Juan Demóstenes Arosemena, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

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Este recorrido de la antorcha marca el inicio de la cuenta regresiva hacia una verdadera fiesta deportiva, que se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026, bajo el lema “A Otro Nivel”. La organización destacó que todas las competencias contarán con entrada gratuita, disponible a través de la plataforma Panaticket, con el objetivo de garantizar el respaldo masivo de la afición a las nuevas generaciones de atletas panameños.

Así, Panamá 2026 comienza a tomar forma, con su juventud como protagonista y el país listo para vibrar al ritmo del deporte.

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