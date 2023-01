LAAC: El golf de alto nivel internacional regresa a Panamá en el 2024

Panamá/En medio del inicio del Latin America Amateur Championship (LAAC) que se desarrolla en Puerto Rico, se hizo el anuncio de la sede para la siguiente edición del 2024.

El Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron hoy que la novena edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se disputará en el Santa María Golf Club en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 18 al 21 de enero, 2024. El LAAC regresará a Panamá por segunda vez en la historia del evento y hará su debut en el Santa María Golf Club.

José Ignacio Olea, director general de Santa María Golf Club, se mostró complacido por el regreso del LAAC a Panamá: “es un honor recibir a los mejores jugadores aficionados de Latinoamérica en nuestra hermosa sede para el Latin America Amateur Championship 2024, el Santa María Golf Club brindará un escenario de calidad para exponer a algunos de los mejores jugadores de nuestra región”.

Acerca del Santa María Golf Club:

Santa María Golf Club fue diseñado en Panamá por Nicklaus Design, la empresa de golf fundada por Jack Nicklaus, y ofrece vistas de los cercanos rascacielos de la Ciudad de Panamá. El campo de 7.153 yardas, par 72, abrió sus puertas en 2012 y desde entonces ha sido sede de eventos junior de élite. Este campo arbolado, al noreste del centro de la Ciudad de Panamá, se caracteriza por sus greens ondulados y sus numerosos búnkers y lagos.

Por su parte el presidente de la Asociación de Golf de Panamá, Miguel Durán, dijo: “estamos fascinados con el regreso del Latin America Amateur Championship a Panamá y que debute en uno de nuestros mejores campos, Santa María Golf Club. Es un momento emocionante para el golf en nuestro país, y las futuras estrellas que compitan en el LAAC sin duda inspirarán a los futuros golfistas panameños”.

A su vez los organizadores hicieron otro anuncio, la incorporación de la exención al U.S. Open para el campeón del LAAC a partir de 2023 en The Los Angeles Country Club. Esto se suma a la exención vigente para The Open y a la invitación al Masters Tournament para el campeón del LAAC.

Mike Whan, CEO de la USGA se refirió a esta exención: “Nos entusiasma brindar una exención al U.S. Open para el ganador del Latin America Amateur Championship a partir de junio en Los Angeles Country Club. La incorporación de esta exención aumenta nuestro compromiso con el desarrollo del golf en Latinoamérica y reconoce el nivel de talento que compite en este campeonato”.

¿Qué es el LAAC?

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, el LAAC fue establecido para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El evento se traslada cada año a los mejores campos de Latinoamérica y expone los talentos emergentes del golf en la región. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores están el colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann, campeón del LAAC 2018.

Con información de Golf Magazine.