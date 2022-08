Lewis Hamilton señaló a Fernando Alonso por lo que dijo en el GP de Bélgica

El piloto británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, tuvo que abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica, el pasado domingo 28 de agosto después de un choque con el español Fernando Alonso de Alpine, en lucha por el segundo puesto.

El británico, que salió en cuarto puesto de la parrilla, colisionó con el monoplaza de Fernando Alonso. Ambos pilotos prosiguieron en carrera en un primer momento, pero Hamilton, cuyo monoplaza resultó más dañado, tuvo que detenerse poco después.

"¡Qué idiota, cerrando la puerta por el exterior!", clamó un enfadado Alonso por la radio de su Alpine.

Esto ha provocado toda una novela entre estos dos pilotos ganadores.

"Este piloto siempre está haciendo estas cosas y solo sabe manejar cuando larga adelante”

🤬 Fernando ALONSO EXPLOTA CONTRA Lewis HAMILTON: "Solo sabe pilotar cuando SALE PRIMERO"pic.twitter.com/VWXUY50oTx — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) 28 de agosto de 2022

Pero esto no ha terminado, Lewis Hamilton en declaraciones vertidas a SKY Sports F1 señaló al ser cuestionado si iría a disculparse con Fernando Alonso:

"Me hubiera disculpado con Alonso. Lo habría hecho hasta que escuché lo que ha dicho”

Lewis Hamilton vio las imágenes una vez más y reconoció que estaba en su punto ciego: "no le dejé suficiente espacio”. No fue intencional insistió Hamilton:

“Es desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello, no fue intencional, simplemente sucedió”.

El piloto Max Verstappen de Red Bull conquistó el Gran Premio de Bélgica partiendo de la 14ª posición de la parrilla y reforzó así el liderato en la general del Mundial de Fórmula 1.