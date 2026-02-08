NBA noticias del Juego de las Estrellas | Damian Lillard se apuntó al concurso de triples

Sengün reemplazará al lesionado SGA en el Juego de las Estrellas de la NBA.

Los Angeles, Estados Unidos/Aunque no ha debutado esta temporada por lesión, el veterano Damian Lillard se apuntó al concurso de triples del Juego de las Estrellas de la NBA de la próxima semana en busca de su tercera corona.

El base de los Portland Trail Blazers es la gran sorpresa de la lista de ocho reputados tiradores anunciada este domingo, que incluye a otro antiguo ganador, el escolta de los Phoenix Suns Devin Booker (2018).

Lillard, de 34 años, conquistó dos títulos consecutivos en 2023 y 2024. El año pasado, cuando militaba en los Milwaukee Bucks, no alcanzó el deseado triplete con el que igualaría el récord de victorias de Larry Bird y Craig Hodges.

El base, de vuelta a los Trail Blazers, todavía no ha debutado esta campaña por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en los pasados playoffs, lesión que posiblemente lo tendrá todo el curso en blanco.

Los otros participantes serán el novato Kon Knueppel (Hornets), Tyrese Maxey (76ers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jamal Murray (Nuggets), Bobby Portis Jr. (Bucks) y Norman Powell (Heat).

El vigente campeón, Tyler Herro, no defenderá el título. El escolta de los Miami Heat está apartado de las pistas desde el 15 de enero debido a una lesión en las costillas.

El concurso de triples se disputará el 14 de febrero en la cancha de Los Angeles Clippers como aperitivo de la edición 75 del Juego de las Estrellas, que se disputa un día después.

Sengün reemplazará al lesionado SGA en el Juego de las Estrellas de la NBA.

El turco Alperen Sengun reemplazará al lesionado astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander (SGA) en el Juego de las Estrellas de la NBA, confirmó el domingo la liga de básquetbol norteamericana.

Sengun, de 23 años y figura de los Houston Rockets, promedia 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 44 partidos de la temporada 2025-2026.

Será su segunda participación consecutiva en el Juego de las Estrellas y alineará con el equipo Resto del Mundo como parte del nuevo formato que enfrenta a figuras del extranjero con las estrellas estadounidenses.

La decisión de incluir al turco en lugar de SGA fue tomada por del comisionado de la NBA, Adam Silver.

El base canadiense, de 27 años y actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, sufrió una distensión abdominal el martes último en partido ante Orlando Magic.

Desde entonces se perdió dos partidos del vigente campeón, Oklahoma City Thunder, que había anunciado el miércoles que SGA estaría de baja por cinco encuentros.

SGA acumula una seguidilla de 121 juegos anotando 20 o más puntos, a solo cinco partidos del récord en la NBA de Wilt Chamberlain, establecido entre 1961 y 1963.

El canadiense promedia 31,8 puntos, 6,4 asistencias y 4,4 rebotes por partido con Oklahoma City, la franquicia que tiene la mejor marca de la NBA con 40 victorias y trece derrotas.

La edición 75 del Juego de las Estrellas de la NBA se disputará el próximo domingo en el Intuit Dome en Inglewood, la casa de Los Angeles Clippers.