La liga norteamericana de hockey sobre hielo suspende temporada por coronavirus

La Liga profesional de hockey sobre hielo de América del Norte (NHL) anunció el jueves que suspende la actual temporada debido a la pandemia de coronavirus, la misma medida que están tomando muchas otras competiciones estadounidenses en las últimas horas.

La decisión llegó poco más de tres semanas antes del final programado de la temporada regular y el día después de que la NBA anunciara la suspensión indefinida de todos sus juegos tras confirmarse el primer positivo por coronavirus de un jugador.

Dado que muchos clubes de la NHL y la NBA comparten estadios, vestuarios y otras instalaciones, "y ahora parece probable que algún miembro de la comunidad de la NHL dé positivo en algún momento, ya no es apropiado tratar de seguir jugando en este momento", dijo el comisionado de la NHL, Gary Bettman, en un comunicado.

La NHL se une así a un número creciente de grandes ligas y competencias deportivas estadounidenses que están echando el cierre temporalmente como medida para frenar el avance de la pandemia en el país.

Los juegos de la NHL fueron suspendidos a partir de este jueves, una jornada en la que iba a celebrarse el duelo entre Pittsburgh y Columbus sin espectadores después de que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, decretara la prohibición de celebrar eventos de asistencia masiva.

"Nuestro objetivo es volver a jugar tan pronto como sea apropiado y prudente para que podamos completar la temporada y otorgar la Copa Stanley", dijo el comisionado.