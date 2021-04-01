Polaco Hurkacz bate al favorito Tsitsipas en cuartos del Masters de Miami

Un día después de la caída del ruso Daniil Medvedev, el primer cabeza de serie que seguía en liza en el Masters 1000 de Miami, el griego Stefanos Tsitsipas, fue eliminado el jueves en los cuartos de final por el polaco Hubert Hurkacz.

Hurkacz, 26º sembrado del torneo, se impuso a un frustrado Tsitsipas por 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 20 minutos de juego en la pista principal.

El polaco jugará sus primeras semifinales de un torneo Masters 1000 ante el ganador del cruce del jueves entre el ruso Andrey Rublev, cuarto sembrado, y el joven estadounidense Sebastian Korda, número 87 del ranking mundial.

Hurkacz venció precisamente a Korda el pasado enero en la final de Delray Beach para alzar el segundo torneo ATP de su palmarés.

Tsitsipas, número cinco del ránking ATP, era el mejor posicionado en Miami tras la derrota de Medvedev en cuartos ante el español Roberto Bautista.

La caída de Medvedev dejó al Abierto sin ningún campeón de un Masters 1000 en liza, en la primera edición en la que no compitieron los tres gigantes del tenis masculino (Federer, Nadal y Djokovic) desde 2004.

Tsitsipas, que eliminó a Nadal en los cuartos del pasado Abierto de Australia, dejó escapar un set de ventaja ante un rival al que había ganado en seis de sus siete enfrentamientos anteriores, el último apenas el 4 de marzo en Rotterdam.

- Apercibido por tiempo perdido -

El griego, de 22 años, perdió los nervios en varios momentos del partido y fue apercibido por el juez por pérdida de tiempo.

En el primer set, Tsitsipas logró contrarrestar el potente servicio de Hurkacz (15 'aces' por 7 del griego) con grandes devoluciones y un juego preciso y dinámico.

Tsitsipas mantuvo el pie en el acelerador en la segunda manga rompiendo el servicio del polaco en el primer juego y tomando una ventaja 2-1 que parecía encaminarle hacia un triunfo por la vía rápida.

"En ese momento traté de seguir siendo competitivo", recordó Hurkacz tras el partido. "Sabía que si empezaba a meter los puntos que estaba fallando podía darle la vuelta, así que me mantuve con calma y positivo".

El polaco, de 24 años, mejoró su servicio y aprovechó los crecientes errores no forzados de Tsitsipas para tomar ventaja en el marcador y llevar el partido al desempate entre vehementes lamentos del griego.

En el descanso, Tsitsipas fue apercibido por el juez por tardar demasiado en cambiarse de cinta y camiseta pero, de vuelta a la pista, arrancó la última manga distanciándose de nuevo por 2-1.

En el cuarto juego, sin embargo, el griego desperdició cuatro pelotas para ponerse 3-1 y cedió un quiebre del que ya no se recuperó.

En la rama femenina de Miami, segundo torneo WTA 1000 de la temporada, este jueves se disputaban las dos semifinales.

La australiana Ashleigh Barty, número uno mundial y defensora del título, enfrentaba primero a la ucraniana Elina Svitolina (5º sembrada).

Por su parte la canadiense Bianca Andreescu (8º) jugará ante la griega Maria Sakkari (23º), que el miércoles logró la gran sorpresa de la competición al eliminar en dos sets a la número dos mundial, la japonesa Naomi Osaka.