Super Bowl: Con Bad Bunny y jugadores latinos, la NFL apunta al mercado latinoamericano

Los Angeles, Estados Unidos/Con Bad Bunny sobre el escenario y un buen puñado de jugadores latinos pugnando por el trofeo, el Super Bowl del domingo ofrece más atracciones que nunca para las audiencias sudamericanas, un mercado que la NFL se ha lanzado a conquistar.

El football americano ya no se conforma con ser el deporte más popular y poderoso de Estados Unidos y en los últimos años viene ejecutando un cuidadoso plan de seducción internacional.

Sus redes se han desplegado principalmente en Latinoamérica y Europa, que albergarán nueve partidos de la próxima temporada regular.

Para acelerar esta estrategia, la NFL se atrevió este año a confiarle a la estrella puertorriqueña Bad Bunny su icónico espectáculo del medio tiempo, el primero que será principalmente en español.

La audaz apuesta se vio recompensada por la clasificación al Super Bowl de los New England Patriots, que chocarán contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.

Los Patriotas, además de ser uno de los equipos más reconocidos por la pasada dinastía de Tom Brady, tienen en sus filas a dos jugadores, Christian González y Andy Borregales, que lucen con orgullo sus orígenes colombiano y venezolano.

La mesa está servida para que en estos países y otros como Brasil, el gran objeto de deseo de la NFL, este Super Bowl pueda romper barreras que históricamente han frenado su expansión en el continente.

Inspiración para Venezuela

En Venezuela, el football americano no pudo aprovechar la histórica influencia estadounidense que, de la mano de sus compañías petroleras, afianzó el pasado siglo al béisbol como la pasión nacional.

"No es un deporte popular en Venezuela debido a que no somos un país con herencia de rugby y no es practicado sino en escasos lugares en el país", dijo a la AFP Julio Leiro, seguidor de la NFL desde hace medio siglo.

Este ingeniero, de 65 años, recuerda cómo se enamoró del deporte estadounidense al seguir por televisión las dos victorias consecutivas de los Pittsburgh Steelers en los Super Bowls de 1975 y 1976.

La edición del domingo, que disfrutará en casa de un amigo con un menú típicamente estadounidense, será muy especial para Leiro, ya que por primera vez verá a un compatriota pugnando por el trofeo.

La presencia del pateador novato Andy Borregales, nacido en Caracas y criado en Miami, podría servir de inspiración para la juventud venezolana, augura.

"Será importante para la gente joven que este muchacho participe en el partido (...), ya que dará pie a que muchos quieran seguir sus pasos o por lo menos se acerquen más al deporte", confió Leiro.

Flag football en Colombia

En Colombia, aunque sigue siendo un deporte de afición minoritaria, los actuales playoffs de la NFL han tenido un eco mucho mayor en la prensa y en las redes sociales gracias a Christian González.

El esquinero texano, de padre caleño, ya conquistó a la afición colombiana al mostrar con orgullo los colores de la bandera nacional durante la ceremonia del Draft de 2023.

González, que protagonizó acciones decisivas en la ruta de los Patriots al Super Bowl, volvió a expresar esta semana su satisfacción porque Colombia vaya a estar presente a través suyo en la cita cumbre del deporte norteamericano.

"Es una representación inmensa que no esperábamos tener", dijo a la AFP Andrés Felipe Villa, presidente de una fundación que promueve este deporte en Colombia.

"Cuando se dan esos modelos que comparten tu misma sangre, tus tradiciones, hace que la gente empiece a volcarse más a los deportes en los que esas personas brillan", consideró.

Además del football americano, la fundación que preside Villa impulsa también su modalidad sin contacto, el flag football.

Esta disciplina, que será olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028, es cada vez más popular dentro del deporte femenino y la NFL se está también volcando en popularizarla.

El sábado, como aperitivo del Super Bowl, se celebrará un juego de exhibición de flag football entre equipos conformados por celebridades, uno de ellos capitaneado por un colombiano, el cantante J Balvin.

Brasil en la mira

Más allá de México, donde el football americano está arraigado, Brasil es considerado el segundo mercado de la NFL fuera de Estados Unidos con un estimado de más de 36 millones de seguidores.

La primera parada de la liga en Sudamérica fue en 2024 en Sao Paulo, donde ya ha disputado dos juegos de fase regular, y este año desembarcará en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.

En Sao Paulo la NFL aterrizó con un cartel de lujo, programando a la gran franquicia del momento, los Kansas City Chiefs, y a artistas como Anitta y Karol G, un despliegue que no pasó desapercibido en el país de Pelé.

"Hace 30 años, yo era un extraterrestre que hablaba de la NFL con la familia o con los amigos", recuerda Jayson Braga, reportero gráfico deportivo. "Hoy ha crecido mucho en Brasil y estoy seguro de que va a seguir creciendo".

