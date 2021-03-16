Tiger Woods dice que se recupera en su hogar del accidente automovilístico

El estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, dijo este martes que salió del hospital y se recupera en su casa de las heridas que sufrió en un grave accidente automovilístico el mes pasado en una carretera cercana a Los Ángeles.

"Feliz de informar que estoy de regreso en casa y continúo con mi recuperación", dijo Woods en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Estoy muy agradecido por la gran cantidad de apoyo y aliento que he recibido durante las últimas semanas", agregó la superestrella del golf, agradeciendo al personal del hospital que lo cuidó luego de estrellarse solo con su auto el el 23 de febrero.

Tiger sufrió serias heridas en sus piernas cuando su auto dio varias vueltas tras perder el control en una carretera empinada y propensa a accidentes cerca de Los Ángeles.

El golfista, de 45 años y ganador de 15 torneos de Grand Slam, fue sometido a una extensa operación en el Hospital Harbor-UCLA, debido a múltiples fracturas abiertas en su pierna derecha que requirieron su inserción, una varilla de metal en la tibia y tornillos para fortalecer los huesos del pie y el tobillo.

Ahora deberá enfrentar un largo período de recuperación de pronóstico todavía reservado.

Al momento del accidente, Woods ya estaba encarando un proceso de recuperación de una quinta intervención quirúrgica en la espalda y esperaba poder prepararse para una participación en el Masters en abril, cuando ocurrió el accidente.

- Caída -

El accidente ahora genera dudas sobre su futura carrera como jugador, que también ha incluido 82 victorias en el circuito.

Los investigadores en Los Ángeles han dicho que Woods no enfrenta cargos de conducción imprudente por el accidente, describiéndolo como "puramente un accidente" y agregando que no había evidencia de deterioro.

El accidente del mes pasado fue el último capítulo dramático de la carrera de Woods, que lo vio dominar el mundo del golf durante más de una década antes de que un escándalo sexual en 2009 hiciera caer su juego.

Más tarde se divorció de su esposa sueca Elin Nordegren después de que varias mujeres revelaron que habían sostenido relaciones con el golfista.

En mayo de 2017, fue arrestado cerca de su casa en Florida por estar dormido al volante de su automóvil en un carril de tráfico. Woods dijo que había tomado medicamentos recetados y se declaró culpable de conducir imprudentemente.

Una serie de operaciones en su espalda dejó a muchos preguntándose si Woods alguna vez podría regresar a la cima de su deporte, pero completó un regreso de cuento de hadas con la victoria en el Masters de 2019 para hacerse con su 15° título de Grand Slam, tres menos que el récord de 18 de Jack Nicklaus.