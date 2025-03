Tiradores panameños brillan en el Panamá Open 2025

Panamá/Los tiradores panameños destacaron en el torneo de IPSC “Panamá Open 2025”, que se desarrolló en las instalaciones del Club de Tiro de Balboa, el pasado fin de semana y que contó con la participación de más de 150 atletas de 12 países.

La actividad de dos días, considerada el campeonato de tiro deportivo más grande e importante en Panamá cumplió con los protocolos de la Internacional Practical Shooting Confederation (IPSC por sus siglas en inglés), organización a la que Panamá está afiliada y que realizará un Mundial en septiembre al que asistirá una representación panameña.

Hay que destacar el trabajo de Julián González, segundo lugar Overall, primer lugar clase A y primer lugar Junior. Además, Edward Lee, quinto lugar Overall y tercer lugar Clase A; Rafael Bárcenas cuarto lugar Overall en la división Open; Rafael Wong sexto lugar en la división Open; Juliana Galvis ganadora en la división Producción Ladies; Joseline Pinto segundo lugar en la división Producción Ladies; Michael Morales tercer lugar Overall en la división PCC; José Diez tercer lugar en la división Estándar Senior, Ramón Salazar y Edgardo Alvarado segundo y tercer lugar respectivamente en la división Producción Senior.

Por Panamá también sobresalieron Michael Morales y Armando Ortega segundo y tercer lugar respectivamente en la división PCC Senior; Mateo González primer lugar Junior en Producción Optics, Jaime Sánchez y Rodolfo Hogan segundo y tercer lugar en la división Producción Super Senior y Natzul Pozo, tercer lugar en la división Super Senior Producción Optics.

Te puede interesar: Panamá Femenina anuncia selección para amistosos ante Venezuela

En el evento se compitió en cinco divisiones y doce categorías:

En la división Open los ganadores fueron:

1. Fierro Loaiza, Oscar Andrés (ECU)

2. Palmer, Alrice (JAM)

3. Pei, Gao Ming (USA)

En la división Standard los ganadores fueron:

1. Richards, Darin (JAM)

2. Gutiérrez O, Evelio (NIC)

3. Guillen, Alvaro (GUA)

En la división Producción los ganadores fueron:

1. Luna, Salvador (USA)

2. Gonzalez, Julian (PAN)

3. Taibot, Bryan (ECU)

En la división Producción Optics los ganadores fueron:

1. Klaime, Guilherme (BRA)

2. Moreira, Galo (ECU)

3. Diaz Negron, Brian (PUR)

Este torneo que impulsó el turismo deportivo panameño y que contó con la visita de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, sirvió también de preparación para los atletas panameños que asistirán al Mundial.

Te puede interesar: Selección de Panamá entre las mejores de América según SAG Fútbol y Estadística

Beneficios del deporte

El tiro deportivo es una disciplina que aporta una gran variedad de beneficios tanto físicos como mentales. Aquí te detallo algunos de los más destacados:

Mejora de la concentración y la disciplina: El tiro deportivo requiere de una gran concentración, paciencia y autocontrol. Esto ayuda a mejorar la capacidad de atención y enfoque en otras áreas de la vida. Desarrollo de la coordinación y el control motor: Al disparar, es necesario coordinar movimientos precisos, lo que contribuye a mejorar la destreza motora fina y la coordinación mano-ojo. Fortalece la mente: El tiro deportivo se basa en la capacidad para gestionar el estrés y la presión. Los deportistas deben mantener la calma en situaciones de alta exigencia, lo que fortalece su resiliencia mental. Aumenta la confianza en uno mismo: El progreso en esta disciplina genera un sentimiento de logro personal. A medida que mejoran sus habilidades, los tiradores ganan confianza en sus capacidades. Mejora la postura y el equilibrio: El tiro requiere de una postura específica y un control del cuerpo para mantener estabilidad al disparar. Esto ayuda a mejorar el equilibrio y la postura general. Reducción del estrés: Al igual que otras actividades físicas, el tiro deportivo puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar general debido a la concentración que se necesita para realizarlo. Trabajo en equipo y competencia sana: Aunque el tiro es una disciplina individual, en competiciones y entrenamientos grupales se fomenta la camaradería y el respeto mutuo, lo que favorece el trabajo en equipo. Desarrollo de la paciencia: Debido a que los resultados no son inmediatos, los tiradores aprenden a ser pacientes y a trabajar consistentemente para mejorar sus habilidades. Mejora de la salud física: Aunque no es un deporte tan demandante físicamente como otros, el tiro deportivo involucra el uso de varios músculos, especialmente los de los brazos, las piernas y la espalda, lo que ayuda a tonificar el cuerpo. Fomenta la responsabilidad y la seguridad: El tiro deportivo también promueve un alto nivel de responsabilidad en cuanto al uso de armas, ya que se hace énfasis en la seguridad y el manejo adecuado de las mismas.

El tiro deportivo es un deporte que no solo promueve una mejora física, sino que también fomenta un desarrollo mental muy significativo.

Información de Rafael Calvo