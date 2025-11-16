UFC | ¡Caos Total en el MSG! Dillon Danis vetado de por vida tras batalla campal

Dillon Danis desata caos en gradas del UFC 322: vetado de por vida tras pelea masiva con el equipo de Khabib.

Panamá/Una salvaje pelea estalló el 15 de noviembre de 2025 en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York durante el evento UFC 322, justo antes de que comenzara la cartelera principal.

La acción no se limitó al Octágono, sino que se trasladó a las gradas cerca de la fila de prensa.

El protagonista de la violenta escena fue el controvertido Dillon Danis, conocido como el "chico malo" de las MMA y quien no estaba compitiendo activamente en el evento. El altercado se desató entre Danis y un grupo de personas identificadas como compañeros de equipo del peleador Islam Makhachev, también referidos como miembros del Team Khabib.

El Origen de la Furia

La tensión que culminó en esta pelea masiva tiene raíces históricas, reviviendo una vieja rivalidad. El conflicto se remonta a una pelea de 2018 entre Khabib Nurmagomedov, compañero de entrenamiento de Makhachev, y Conor McGregor, con quien Danis entrenaba en ese momento. Aquella pelea en 2018 ya había provocado una loca riña que se extendió a la jaula y a las gradas después de que Nurmagomedov atacara a Danis.

En UFC 322, Danis había estado moviéndose y sentándose en asientos de peleadores en lugar de su butaca asignada, a pesar de tener un boleto. El presidente de la UFC, Dana White, reconoció que justo antes del incidente le informaron que Dillon Danis estaba presente. White también supo que el expeleador de UFC, Jorge Masvidal, había amenazado con atacarlo "en cuanto lo viera".

White asumió la culpa por el estallido, admitiendo que, aunque permitió que Danis se quedara porque tenía una entrada, no se le pasó por la cabeza que la totalidad del "muslin brotherhood" (la hermandad musulmana) estaba en las primeras cinco filas para apoyar a Islam Makhachev. Apenas comenzó la pelea, White supo "exactamente lo que era".

Consecuencias Drásticas

La melé generalizada (free-for-all melee) fue tan grave que se necesitaron más de una docena de agentes de seguridad para controlarla y dispersarla. Incluso se reportó que Danis fue esposado (getting cuffed).

La reacción de la UFC fue terminante. El presidente Dana White anunció a los reporteros después del evento que Dillon Danis ha sido vetado de por vida para asistir a eventos de la promoción. "Nunca más volverán a ver a Dillon Danis en una pelea de la UFC", sentenció White.

Aunque la UFC tuvo la opción de presentar cargos y hacer que Danis fuera arrestado, White se negó, explicando: "Este es el negocio de las peleas, hombre".

Este incidente representa un freno dramático para las ambiciones de Danis de unirse a la organización, a pesar de que había planeado su camino hacia la UFC en una entrevista exclusiva en agosto. Sus esperanzas en la principal promoción de MMA parecen haberse estrellado.