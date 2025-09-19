La competidora brilló en un evento internacional en Londres y se dispone a afrontar el clasificatorio para el evento orbital de finales de este año.

Panamá/Diana Carolina Rojer se abre camino en el freestyle, como se le conoce al arte de dominar un balón de fútbol. Recientemente tuvo una participación destacada en un certamen previo al clasificatorio para el próximo mundial de esa disciplina.

Rojer se encuentra en Panamá, después de su participación en el evento Super Ball World Open realizado en agosto en Londres, Inglaterra, donde obtuvo un tercer lugar y dos segundos puestos. Esto la llena de optimismo ante el gran reto que se le avecina; buscar la clasificación al Mundial de Freestyle Polonia 2025.

"Estoy feliz de haber traído este logro a mi país", expresó. "Mi objetivo es ser campeona del mundo. Voy a trabajar en mis entrenamientos para traer esa victoria a mi país en algún momento."

La atleta compitió en cuatro pruebas del certamen en Londres, destacando en tres pruebas. De ellas obtuvo los dos segundos lugares en las categorías especiales Sick Three y Challenge.

La también estudiante de Educación Física, recibió un homenaje de parte de la Junta Comunal del corregimiento de Ancón. Ahora se enfoca en su participación en el próximo clasificatorio mundialista que se realizará en Estados Unidos. Ese torneo otorgará tres cupos al mundial que se realizará en el territorio polaco durante el mes de diciembre.