EN VIVO| Gianmatteo Rousseau compite por Panamá en el Mundial FIA Karting 2025

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseauafronta un compromiso importante en su carrera al competir en el Campeonato Mundial FIA Karting 2025, cuya sede es la ciudad de Kristianstad, Suecia.

Rousseau participa en la categoría OK Junior, para pilotos entre los 12 y 14 años de edad. Él forma parte de un grupo de 110 pilotos que compitieron en series clasificatorias hasta llegar a la carrera en la que se determinará al mejor de la división en el planeta.

Antecedente

La emoción del automovilismo se enciende en el exigente circuito de Åsum Ring en Kristianstad, Suecia, donde el Campeonato Mundial FIA de Karting 2025 está al rojo vivo.

Y la mirada de Panamá está puesta en su joven promesa, Gianmatteo Rousseau, quien con solo 13 años ya está dejando su huella en la competitiva categoría OK Junior. Representando a la nación centroamericana, Rousseau corre con los colores del equipo británico Forza Racing, proyectando un futuro internacional brillante.

Desde el viernes 12 de septiembre, el panameño ha demostrado su destreza en la pista. En la segunda serie del primer ensayo libre, Gianmatteo pisó el acelerador para alcanzar un impresionante quinto lugar, registrando un tiempo de 51.215 segundos y un GAP de 0.246.

Su buen ritmo continuó en la serie dos del ensayo clasificatorio, donde se mantuvo en el Top 10, ubicándose en el octavo puesto con 50.973 segundos. Este desempeño es una confirmación de su talento, recordando que previamente ya había figurado en el 'Top 10' del FIA Karting desde Dinamarca.

La intensidad subió en el heat clasificatorio B-C, donde Rousseau volvió a destacar con un octavo lugar, acumulando 30 valiosos puntos. Su mejor vuelta en esta manga fue de 51.810 segundos, un desempeño sólido en una competencia donde incluso hubo ajustes en las posiciones debido a sanciones por el uso incorrecto de carenados frontales a otros pilotos.

El sábado 13 de septiembre fue intensa para el panameño quien estuvo en el grupo B de la sesión de calentamientos y en ella ocupó el octavo lugar con un 51.099 segundos y un GAP de 0.314 en cinco vueltas.

Posteriormente participó en el heat clasificatorio B-F y se ubicó en el cuarto lugar con un GAP de 3.564. También estuvo en el heat clasificatorio B-D y se colocó séptimo al registrar 3.350 de GAP.

Gianmatteo también formó parte del heat clasificatorio A-B donde quedó en la octava posición con 2.513 de GAP.

Con este desempeño, el panameño se ubicó en el puesto 23 de la clasificación intermedia con un total de 185 puntos.

"Top 10 en todos los heats de hoy en Kristianstad. Mañana Súper Heat A vamos con todo", escribió el joven piloto en su cuenta de Instagram.