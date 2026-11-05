Celtic remonta al Besiktas de Murillo con un 3-2 vibrante en la Europa League

El equipo escocés se recuperó de un gol en contra y definió el partido en los minutos finales. El panameño jugó 90 minutos.

Panamá/El Celtic logró una remontada en el segundo tiempo y venció 3-2 al Besiktas, que hasta ese momento estaba invicto en la UEFA Europa League. Fue un triunfo muy necesario para el equipo escocés en Celtic Park, que lució con muchos asientos vacíos por la mala racha del club y el malestar de los aficionados con la directiva.

El primer tiempo fue discreto. El Besiktas tuvo más posesión, pero generó poco, y el Celtic apenas contó con una ocasión de Benjamin Nygren que salió desviada. El primer remate a puerta llegó a los 47 minutos, y poco después el Besiktas abrió el marcador. Tras un penal por falta de Jordan Lotomba sobre Ernest Poku, el arquero Sam Johnstone atajó el disparo de Junior Olaitan, pero el beninés empujó el rebote a la red.

Martin O’Neill hizo un triple cambio a la hora de juego y uno de los ingresados cambió el partido. Callum Osmand recibió un pase de Callum McGregor y empató con un gran remate al ángulo en su primer toque. A los 78 minutos, Osmand asistió a Camilo Duran, quien definió con calma ante la salida de Alexander Nubel para el 2-1.

A los 86 minutos, Orkun Kokcu igualó con un disparo raso, pero la paridad duró menos de 90 segundos. Duran marcó su segundo gol tras un remate de Kieran Tierney que le cayó dentro del área y devolvió la ventaja al Celtic. El Besiktas tuvo una última opción con Olaitan en el descuento, pero el Celtic resistió. Con la victoria, el equipo escocés evitó perder cinco partidos europeos seguidos por primera vez.

Michael Amir Murillo: estadísticas

Murillo disputó el partido completo y recibió una calificación de 5.7. El dato negativo fue un error que derivó en gol, y también perdió la posesión con frecuencia (6 veces). En lo positivo, fue sólido en los duelos y las recuperaciones.

Defensa

Duelos ganados: 6/8 (75%)

Duelos aéreos ganados: 1/1 (100%)

Duelos por el suelo ganados: 5/7 (71%)

Entradas ganadas: 3/3 (100%)

Recuperaciones: 6

Intercepciones: 2

Despejes: 2

Errores que derivaron en gol: 1

Pases y progresión

Pases precisos: 49/62 (79%)

Pases precisos al último tercio: 3/8 (38%)

Pases largos precisos: 0/2 (0%)

Pases progresivos: 2/10 (20%)

Conducciones progresivas: 7

Toques: 89

Creación y ataque

Pases clave: 1

Asistencias esperadas (xA): 0.02

Pases precisos en el último tercio: 8/16 (50%)

Pases precisos al área: 0/2 (0%)

Centros precisos: 0/3 (0%)

Descargas precisas: 1/1 (100%)

Regates exitosos: 0/2 (0%)

Toques en el área rival: 2

Faltas recibidas: 2

Remates: 0

Michael Amir Murillo jugó los 90 minutos con el Besiktas y terminó con una calificación de 5.7. El panameño fue sólido en defensa, con 6 de 8 duelos ganados, tres entradas exitosas y seis recuperaciones, perdió la posesión en varias ocasiones. En ataque aportó un pase clave y no logró completar ninguno de sus tres centros.

Con información de Flashscore