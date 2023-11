Costa Rica vs Panamá: La sele en busca de cerrar el año 2023 con el boleto a la Copa América

Costa Rica vs Panamá el próximo 16 de noviembre por las pantallas de TVMAX.

La Selección Mayor Masculina buscará cerrar con broche de oro el año 2023 con la clasificación directa a la Copa América 2024.

A lo largo de la vigente temporada, el combinado nacional ha conseguido cosechar logros colectivos e individuales que han permitido elevar el nivel del fútbol nacional alcanzando el respeto del fútbol internacional como nunca antes había ocurrido.

Primera clasificación de la Selección Mayor Masculina al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf

El 2023 iniciaba con una histórica clasificación al primer Final Four para Panamá, luego de superar a Costa Rica en territorio rival. El pasado 28 de marzo, el conjunto dirigido por el DT Thomas Christiansen logró imponerse a su similar de Costa Rica, gracias al único tanto del partido por parte del delantero José Fajardo, que finiquitaría con las aspiraciones del conjunto costarricense de avanzar a la instancia final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Para alcanzar esta histórica clasificación, Panamá había quedado como líder del grupo B de la Liga A con 10 puntos y una diferencia de goles de +8, superando a Costa Rica con 6 puntos y Martinica con solamente 1 punto. La Selección Nacional logró sumar tres victorias y un empate.

Alineación vs Costa Rica en San José: Orlando Mosquera; Fidel Escobar (José Córdoba, 85), Michael Amir Murillo, Harold Cummings, Andrés Andrade, César Blackman (Eric Davis,77); Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez (José Fajardo, 65), Alberto Quintero (Édgar Bárcenas); Ismael Díaz, Cecilio Waterman (Jovani Welch, 65). DT Thomas Christiansen.

Histórica Copa Oro 2023

Todo sacrificio tiene su recompensa al final del camino. Panamá logró llegar en un excelente estado de forma y de mentalidad para afrontar la Copa Oro 2023.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen dominaron gran parte del torneo internacional, superando a selecciones como Costa Rica, Martinica, El Salvador, Qatar y Estados Unidos, esta última siendo una de las grandes favoritas a llevarse el título de la Copa Oro.

En la gran final, Panamá no pudo ante México y terminó cayendo por 1-0 al último minuto del tiempo reglamentario.

A pesar de la derrota, Panamá se despidió como la selección revelación de la Copa Oro 2023, y prueba de ello fue la escogencia del volante canalero Adalberto Carrasquilla como el ‘Mejor Jugador del Campeonato’.

Alineación vs México en la gran final: Orlando Mosquera; Édgar Bárcenas, Harold Cummings (A. Londoño, 91), Andrés Andrade, Fidel Escobar, Éric Davis (I. Anderson, 62); Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla; Alberto Quintero (C. Waterman, 62), Ismael Díaz, José Fajardo. DT Thomas Christiansen.

Nuevo comienzo, mismas ganas

La Selección Nacional inició un nuevo proceso en busca de su clasificación a la Copa América que se celebrará el próximo año en Estados Unidos. Panamá tuvo que participar en una nueva etapa de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado nacional logró clasificarse como primero del grupo A con 10 puntos y una diferencia de +7 goles superando a las selecciones de Trinidad y Tobago, Martinica, Guatemala, Curazao y El Salvador.

La última fecha de la fase de grupos fue una cita decisiva para Panamá, puesto que recibió a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el pasado martes 17 de octubre y terminó llevándose el partido por 3-0 (Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza), para terminar avanzando a los cuartos de final en donde se medirá ante Costa Rica a partido de ida y vuelta.

Alineación vs Guatemala: Orlando Mosquera; Eric Davis (I. Díaz, 55), Fidel Escobar, Andrés Andrade, José Córdoba, Michael Murillo; Adalberto Carrasquilla (J. Murillo, 46), Cristian Martínez (A. Ayarza, 68), José Rodríguez (C. Yanis, 83), Édgar Bárcenas, José Fajardo (C. Waterman, 55). DT Thomas Christiansen.

Metas individuales

Los avances en el fútbol nacional han permitido que el nivel futbolístico de varios jugadores sean recompensados en su carrera. El volante Adalberto Carrasquilla se ha mantenido en gran forma y, además de haber sido el mejor jugadora de la Copa Oro, logró coronarse campeón de la US Open Cup por 2-1 ante el Inter Miami el pasado 27 de septiembre.

Por su parte, el defensa central Fidel Escobar conquistó el bicampenato del Torneo Clausura 2023 de la Primera división de Costa Rica, luego de superar a la LD Alajuelense en la gran final por 3-1 (global 3-2) el pasado 29 de mayo. Además, hace pocos días marcó un golazo en una nueva victoria de su equipo ante la LD Alajuelense.

Y por último y no menos importante, el lateral Michael Amir Murillo fichó por el Olympique Marsella de la Ligue 1 de Francia, procedente del Anderlecht de Bélgica. Con ello, ha alcanzado a militar en uno de los históricos equipos de Europa de una de las principales ligas del viejo continente.

Escalada monumental en el ránking mundial de la FIFA

Luego de lograr todas estas grandes hazañas, Panamá se vio recompensada con un merecido tercer lugar a nivel de Concacaf en el ránking mundial de la FIFA con 1461.09 puntos, superando a Canadá y Costa Rica. Solo Estados Unidos y México lo superan como rivales del área, por lo que de esta manera vuelve a alcanzar el tercer lugar de Concacaf después de muchos años.

Costa Rica: próximo rival

En el mes de noviembre, Panamá se jugará dos finales ante su similar de Costa Rica. El primer encuentro será en territorio rival el próximo jueves 16 de noviembre, mientras que en el segundo encuentro a jugar el 20 de noviembre, el conjunto panameño recibirá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Costa Rica. Este último partido determinará el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, y a su vez, a la Copa América 2024.

