Juegos Centroamericanos y del Caribe: Panamá define su lista, conoce cuándo debuta y quién será su rival

César Aguilar convoca a 20 jugadores de cara a Santo Domingo 2026; los Canaleros viajan el lunes a República Dominicana.

Panamá/La Selección Sub-21 de Panamá ya tiene definidos a los 20 futbolistas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

El equipo, dirigido por el DT César Aguilar, quedó ubicado en el Grupo B junto a Cuba, Costa Rica y Colombia. La delegación panameña viajará hacia Santo Domingo el próximo lunes 27 de julio.

"Contamos con grandes jugadores dentro de este equipo. Con esta semana han sido 4 microciclos. Hemos tratado de conformar una gran selección", señaló Aguilar al finalizar el último microciclo de preparación.

"Para todo entrenador es una ilusión estar acá. Siempre está la disposición de dar lo mejor dentro de mi trabajo", agregó el estratega.

Calendario de Panamá en la fase de grupos:

Jueves 30 de julio, 3:00 p.m.: Panamá vs. Colombia — Estadio Moca 85, Moca

Panamá vs. — Estadio Moca 85, Moca Sábado 1 de agosto, 3:00 p.m.: Panamá vs. Costa Rica — Estadio El Cóndor, La Vega

Panamá vs. — Estadio El Cóndor, La Vega Lunes 3 de agosto, 6:00 p.m.: Panamá vs. Cuba — Estadio El Cibao, Santo Domingo

Las semifinales del fútbol masculino se disputarán el miércoles 5 de agosto, mientras que las etapas finales por medalla se jugarán el viernes 7 de agosto.

De cara a la justa regional, César Aguilar subrayó el mensaje que ha buscado transmitirle al plantel: "Ha sido bastante arduo el trabajo. Quiero transmitirles ese amor a la camiseta y lo que significa pertenecer a una selección".

Convocados de Panamá Sub-21

Porteros: Lucca Bellina (Mississippi Brilla FC, USA), Ian Flores (San Francisco FC)

Defensas: Kevin Bernal (Tauro FC), Kevin Quintero (Tauro FC), Ángel Díaz (Tauro FC), Joshua Pierre (San Francisco FC), Miguel Muñoz (Deportivo Árabe Unido), Juan Hall (Sporting SM), Abdul Morales (Club Atlético Independiente), Javier Arboleda (Club Atlético Independiente)

Volantes: Anel Ryce (CD Plaza Amador), Blas Pérez (Tauro FC), Francisco Córdoba (CD Plaza Amador), Allan Saldaña (San Francisco FC), Luis Villareal (Veraguas United), Albert Córdoba (Sporting SM)

Delanteros: Carlos Sinisterra (Águilas de la U), Óscar Peñalba (Deportivo Árabe Unido), Rúben Collymore (Deportivo Árabe Unido), Ryan Gómez (Bocas FC).

Con información de FPF