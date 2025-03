Liga de Naciones | Thomas Christiansen presentó la lista para el Final Four de Concacaf

Panamá/La espera terminó. El entrenador Thomas Christiansen ha dado a conocer la convocatoria de la Selección de Panamá para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, donde los Canaleros buscarán hacer historia.

El Final Four de la Liga de Naciones comenzará el 20 de marzo, con el duelo entre Estados Unidos vs. Panamá desde las 6:00 pm y el enfrentamiento entre Canadá vs. México. La gran final y el partido por el tercer lugar se disputarán el domingo 23 de marzo, con transmisión exclusiva por TVMAX.

Convocatoria de Panamá – Final Four 2025

Porteros:

🔹 Orlando Mosquera – Al-Fayha FC 🇸🇦

🔹 Luis Mejía – Nacional 🇺🇾

🔹 César Samudio – CD Marathón 🇭🇳

Defensores:

🔹 José Córdoba – Norwich City 🇬🇧

🔹 Iván Anderson – CD Marathón 🇭🇳

🔹 César Blackman – Slovan Bratislava 🇸🇰

🔹 Edgardo Fariña – FK Khimki 🇷🇺

🔹 Fidel Escobar – Deportivo Saprissa 🇨🇷

🔹 Carlos Harvey – Minnesota United 🇺🇸

🔹 Martín Krug – Levante II 🇪🇸

🔹 Omar Valencia – New York Red Bulls 🇺🇸

🔹 Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira 🇻🇪

Volantes:

🔹 Aníbal Godoy – San Diego FC 🇺🇸

🔹 Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM 🇲🇽

🔹 Edward Cedeño – SD Tarazona 🇪🇸

🔹 Cristian Martínez – Hapoel Ironi Kiryat Shmona 🇮🇱

🔹 José Luis Rodríguez – FC Juárez 🇲🇽

🔹 Janpol Morales – CD Macará 🇪🇨

Delanteros:

🔹 Cecilio Waterman – Coquimbo Unido 🇨🇱

🔹 José Fajardo – Universidad Católica 🇪🇨

🔹 Ismael Díaz – Universidad Católica 🇪🇨

🔹 Tomás Rodríguez – Monagas SC 🇻🇪

🔹 Gustavo Herrera – Puebla II 🇲🇽

Director Técnico:

🇩🇰 Thomas Christiansen

Panamá participará por tercera vez consecutiva en las Finales de la CNL, todas bajo el mando de Thomas Christiansen. En esta edición, los panameños buscarán convertirse en la primera nación de Centroamérica en ganar el torneo. Bajo la dirección del técnico hispano-danés, la selección canalera ha logrado importantes hitos, incluyendo el subcampeonato en la Copa Oro 2023, quedándose muy cerca de su primer título de Concacaf a nivel de selecciones mayores.

Entre los jugadores con experiencia en este tipo de torneos destacan Adalberto Carrasquilla, César Blackman y Aníbal Godoy, quienes han sido pilares en el éxito reciente del equipo panameño.

En las dos ediciones anteriores, Panamá cayó en semifinales ante los subcampeones del torneo: Canadá en 2023 y México en 2024. Ahora, el desafío será aún mayor, ya que enfrentará a Estados Unidos, tricampeón defensor. Sin embargo, un dato alentador para los Canaleros es que han vencido a EE.UU. en sus últimos dos enfrentamientos oficiales. Panamá se impuso en penales (5-4) tras un empate 1-1 en las semifinales de la Copa Oro 2023 y luego logró un triunfo 2-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024.

Con esta convocatoria, la selección panameña buscará dar la sorpresa y alcanzar la gran final en su tercera participación en el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf. ¿Podrá Panamá hacer historia? La respuesta se conocerá en la cancha.