EN VIVO Sorteo de la Liga de Naciones Concacaf

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SORTEO LIGA DE NACIONES DE CONCACAF - NATIONS LEAGUE | EN VIVO | TVMAX / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
23 de julio 2026 - 18:01

Panamá/¡Bienvenidos al sorteo oficial de la Liga de Naciones Concacaf!

La emoción del fútbol de nuestra región vuelve a tomar protagonismo con el sorteo de la Liga de Naciones Concacaf, donde las selecciones conocerán el camino que deberán recorrer en busca del título y de un lugar en las principales competiciones internacionales.

A partir de este momento se definirán los grupos, los enfrentamientos y los primeros grandes desafíos de un torneo que promete intensidad, rivalidades históricas y mucho espectáculo. Acompáñanos para conocer todos los detalles, el destino de cada selección y el análisis de cómo quedaron conformadas las llaves.

¡Comienza el camino hacia la gloria en la Liga de Naciones Concacaf!

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