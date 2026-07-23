Panamá/¡Bienvenidos al sorteo oficial de la Liga de Naciones Concacaf!

La emoción del fútbol de nuestra región vuelve a tomar protagonismo con el sorteo de la Liga de Naciones Concacaf, donde las selecciones conocerán el camino que deberán recorrer en busca del título y de un lugar en las principales competiciones internacionales.

A partir de este momento se definirán los grupos, los enfrentamientos y los primeros grandes desafíos de un torneo que promete intensidad, rivalidades históricas y mucho espectáculo. Acompáñanos para conocer todos los detalles, el destino de cada selección y el análisis de cómo quedaron conformadas las llaves.

¡Comienza el camino hacia la gloria en la Liga de Naciones Concacaf!