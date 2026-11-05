Michael Amir Murillo será titular con el Besiktas ante el Celtic en la Europa League

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo será titular este jueves con el Besiktas de Turquía, que visita al Celtic de Escocia en una nueva jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El internacional canalero tendrá la oportunidad de aportar su experiencia en un compromiso importante para las aspiraciones del conjunto turco en el torneo continental.

El Besiktas llega a Glasgow con un registro positivo en la competición, luego de sumar dos victorias y un empate en sus primeras tres presentaciones. Con siete puntos más que su rival de turno, el equipo turco buscará mantener su condición de invicto y consolidarse en la clasificación.

Sin embargo, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico también presenta algunos aspectos por mejorar, especialmente en defensa. En su partido más reciente de la liga turca empató 2-2 ante el Kasımpaşa, después de desperdiciar una ventaja de dos goles. El mismo marcador registró en su anterior compromiso europeo frente al Crystal Palace.

Por su parte, el Celtic atraviesa un momento complicado en la Europa League. El equipo escocés ha perdido sus tres primeros encuentros de la fase de liga, el más reciente por 2-1 ante el Celta de Vigo, resultado que lo mantiene en la parte baja de la clasificación.

Además, los dirigidos por Martin O’Neill llegan después de caer 2-0 ante el Falkirk en el campeonato doméstico y acumulan tres derrotas en sus últimos seis compromisos oficiales.

Para Michael Amir Murillo, la titularidad representa una nueva oportunidad de sumar protagonismo en el fútbol europeo y contribuir al objetivo del Besiktas de conseguir un resultado positivo fuera de casa.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Celtic y Besiktas, por lo que ambos clubes buscarán escribir el primer capítulo de su historial europeo. El conjunto turco intentará prolongar su buen comienzo en el torneo, mientras que los escoceses necesitan reaccionar para evitar que su situación se complique todavía más.