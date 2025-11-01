Michael Amir Murillo titular en la Ligue 1 | Auxerre vs Olympique Marsella

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/En el marco de una Ligue 1 cada vez más apretada, el Olympique de Marsella visita a Auxerre con la mira puesta en la cima de la tabla.

El PSG lidera con 24 puntos, seguido por Mónaco con 20 y Marsella con 19 unidades, en plena batalla por el primer lugar. Cada partido cuenta, y hoy el club marsellés apuesta por un once de peso, con el panameño Michael Amir Murillo como titular en el lateral derecho, buscando ritmo competitivo de cara a los compromisos de noviembre con la selección nacional.

Para Murillo, esta titularidad es clave: el defensor canalero apunta a llegar en plenitud física y futbolística para los duelos ante Guatemala el 13 de noviembre en El Trébol, y frente a El Salvador el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ambos vitales para las aspiraciones de la selección de Panamá en el camino internacional.

Olympique de Marsella presenta una alineación sólida con Gerónimo Rulli en portería. La defensa la componen Nayef Aguerd, Amir Murillo, Egan-Riley, y Raphaël Vaz, con equilibrio y salida por bandas. En el mediocampo, el capitán Pierre-Emile Højbjerg lidera junto a O'Riley, Gomes, y Garcia, mientras que en ataque, la experiencia de Pierre-Emerick Aubameyang se combina con la velocidad de Benjamin Pavard y el talento ofensivo de Vaz.

Auxerre, por su parte, confía en Donovan Léon como guardameta. En defensa estarán Akpa, Coulibaly, Diomande, y Danois, con apoyo en el medio de Mensah, Owusu (capitán), y Senaya. El frente de ataque lo lideran Casimir, Danny Namaso, y Sinayoko, buscando sorprender a los visitantes con transiciones rápidas.