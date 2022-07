El Once Caldas podría comprar los derechos de Jorge Méndez

El director técnico del Once Caldas, Diego Corredor estuvo en Somos La Sele donde habló del panameño Jorge "gugu" Méndez quien milita en el club llamado también "Blanco, Blanco".

Corredor explicó cómo se dio la llegada del panameño al club:

"Este semestre desafortunadamente no pudimos clasificar, empezamos a desarrollar nuestra pretemporada y tuvimos varias bajas, entonces iniciamos este proceso de reforzar al equipo y se dio el tema de el torneo de Toulon donde Jorge marca diferencia donde se tuvieron algunos acercamientos con algunos representantes que acercaron el nombre al Once Caldas, el presidente me manifiesta el interés que había por este jugador, lo analizo, miro sus videos y encaja en la idea de juego que tenemos aquí en el Once Caldas, muy técnico, zurdo que lo puede hacer por la banda derecha por la izquierda de diez, un jugador inteligente de muy buena pegada, hábil, potente y bueno hacemos la labor para que pueda integrar al Once Caldas".

Méndez ya tuvo la oportunidad de debutar en la jornada tres del fútbol de primera división colombiano, ante el DIM y para el técnico el panameño dejó muy buenas sensaciones.

Conversando con Jorge Méndez, el entrenador destacó que hablaron de la posibilidad que les diera todo su fútbol en las posiciones que le pida: "Él en cualquier de las dos posiciones me dice que nos aporta, pero me parce que lo que venía haciendo en Panamá, en su equipo y en la dirección por el sector derecho encarando hacia dentro, con ese buen pie que tiene y con esa visión de juego nos va dar mucho acá en el Once Caldas".

El técnico Diego Corredor adelantó que el Once Caldas espera hacerse con los derechos de Jorge Méndez en un futuro:

"Es un jugador joven, es beneficioso para el club, porque tengo entendido que el club va a ser uso de la compra de sus derechos entonces por marcar diferencias en el Torneo de Toulon lo traemos y pienso que va a encajar muy bien en esta idea porque soy un entrenador que me gusta el buen fútbol y este jugador encaja perfectamente en esta idea".

Correa hizo una analogía entre jugadores del fútbol colombiano y panameño.

"Creo que para los panameños la llegada al fútbol colombiano es como nosotros como el trampolín cuando los de Colombia van a Argentina, a mostrar y dar ese paso para el fútbol europeo, el Once Caldas y el fútbol colombiano es una plataforma importante, nosotros en estos momentos estamos saliendo jugadores muy jóvenes que eran pretendidos por varios equipos y fueron al fútbol de Estados Unidos y con pocos partidos, entonces esta es una plaza para que marque diferencia y no ir a Estados Unidos sino de pronto al fútbol argentino o de Europa".

El siguiente partido para el Once Caldas será ante Pereira, llamado también el clásico de la región, el próximo 31 de julio.