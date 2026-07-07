Selección de Panamá | Orlando Mosquera recibe reconocimiento en San Miguelito
El guardameta de la selección de Panamá que compitió en el Mundial 2026 Orlando "Kuty" Mosquera fue agasajado por el Concejo Municipal de San Miguelito.
Panamá/Mosquera defendió el arco panameño en los tres compromisos de la fase de grupos del Mundial, en los que la Selección de Panamá enfrentó a Ghana, Croacia e Inglaterra.
Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen no logró avanzar de ronda, cayó por marcadores ajustados de 1-0 frente a Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 contra Inglaterra, dejando pasajes de buen fútbol y una destacada actuación defensiva del arquero.
El homenaje resalta el esfuerzo, compromiso y profesionalismo de "Kuty" Mosquera, quien continúa consolidándose como uno de los referentes del fútbol panameño y un embajador del país en el balompié internacional gracias a su presente en la liga de Arabia Saudita.