El guardameta de la selección de Panamá que compitió en el Mundial 2026 Orlando "Kuty" Mosquera fue agasajado por el Concejo Municipal de San Miguelito.

Panamá/Mosquera defendió el arco panameño en los tres compromisos de la fase de grupos del Mundial, en los que la Selección de Panamá enfrentó a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen no logró avanzar de ronda, cayó por marcadores ajustados de 1-0 frente a Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 contra Inglaterra, dejando pasajes de buen fútbol y una destacada actuación defensiva del arquero.

El homenaje resalta el esfuerzo, compromiso y profesionalismo de "Kuty" Mosquera, quien continúa consolidándose como uno de los referentes del fútbol panameño y un embajador del país en el balompié internacional gracias a su presente en la liga de Arabia Saudita.