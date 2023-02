Panamá: La batalla por ser titulares contra Papúa Nueva Guinea es grande, afirmó Quintana

Línea directa con el entrenador de la selección femenina de Panamá Ignacio "Nacho" Quintana desde Nueva Zelanda previo al partido de repechaje contra Papúa Nueva Guinea que se jugará este domingo 19 de febrero por las pantallas de TVMAX.

Sobre la actualidad de las jugadoras que se preparan en Nueva Zelanda, Quintana destacó en Somos La Sele que ha sido una carrera para las jugadoras "por alcanzar esas once primeras posiciones para meterse en el cuadro del domingo, para nosotros ha sido un análisis todos los días".

Referente al once definido Quintana fue claro en señalar: "Uno todos los días tiene una idea, hoy te puedo decir que tengo uno, siempre lo he dicho que las jugadoras en el último segundo luchan por meterse en esa lista de once, deportivamente si tenemos ese once ideal".

Sobre el sistema de juego que podría presentar Ignacio "Nacho" Quintana y sus jugadoras este domingo, esto dijo el DT: "esa virtud que tenemos de adaptarnos también a lo que el rival nos presenta, nos ha ayudado a resolver varias situaciones de juego, obviamente nosotros vamos a seguir trabajando sobre lo nuestro que ha sido la línea de tres que nos ha funcionado mucho desde el juego con Canadá nos ha funcionado y cuando algo funciona no lo tenemos que mover".

El rival, Papúa Nueva Guinea.

Ignacio Quintana tuvo la oportunidad de ver a las jugadoras rivales en un evento con FIFA: "estuvimos conviviendo con las jugadoras, convivir un poco también con el entrenador, son diferentes realidades definitivamente de las que tenemos, ellas no tienen oportunidad de jugar contra selecciones como las que jugamos nosotros, pero son jugadoras que no tienen nada que perder en estos partidos".

Pero eso sí, Quintana dejó claro que no hay que salir confiados, hay que respetar al rival, salir a ganar, perfeccionar lo propio y salir con todo a ganar.

¿Dónde queda el estadio North Harbour, sede del partido Panamá vs Papúa Nueva Guinea?

El Estadio North Harbour es un estadio ubicado en Albany, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Se encuentra en la costa norte de Nueva Zelanda, a unos 15 kilómetros al norte del centro de Auckland.

El estadio es utilizado para varios deportes, incluyendo rugby y fútbol, y es el hogar de los equipos North Harbour Rugby Union y North Harbour Football Club. Además, ha sido sede de varios eventos deportivos internacionales, incluyendo partidos de la Copa del Mundo de Rugby 2011 y de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de la FIFA 2008.