Panamá Sub-17 a un paso del Mundial: El martes se define el boleto a Catar 2026

Panamá/La selección de Panamá Sub-17 mantiene su paso perfecto en las Clasificatorias de Concacaf tras golear de forma contundente 6-0 a Anguila el pasado sábado 7 de febrero en el Estadio Rommel Fernández.

Bajo la dirección técnica de Felipe Baloy, el conjunto nacional ha mostrado un dominio absoluto, sumando su segunda victoria del certamen tras haber debutado con un triunfo de 6-1 ante Dominica.

Tabla de Posiciones: Liderato en disputa Actualmente, Panamá ocupa la primera posición del Grupo B con 6 puntos y una diferencia de goles de +11. No obstante, se encuentra empatada en puntaje con Nicaragua, selección que también ostenta 6 puntos tras vencer a Anguila (3-0) y a Dominica (7-1). El cierre de la fase será de alta tensión, ya que ambas escuadras llegan con registros impecables al duelo final.

El encuentro decisivo entre panameños y nicaragüenses definirá directamente al equipo que obtendrá el cupo a la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El ganador del enfrentamiento directo asegura su boleto mundialista ya que clasifica solo uno del grupo B. Como está la tabla un empate o un triunfo de Panamá asegura a los canaleros el boleto al Mundial.

Próximos partidos y jornada definitiva La actividad del Grupo B culminará este martes 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández con la siguiente cartelera:

• Dominica vs Anguila: A las 5:00 p.m., un duelo entre equipos que no han sumado puntos hasta ahora.

• Panamá vs Nicaragua: A las 8:00 p.m., el partido estelar donde se jugará el pase al Mundial.

En la reciente goleada ante Anguila, destacaron las anotaciones de Lucas Norte, Estevis López, Alexander Tull, Thiago Chalmers y un doblete de Joseph Choy, quienes buscarán repetir su efectividad ante los nicaragüenses para sellar la clasificación.

