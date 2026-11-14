La selección de Panamá está necesitado de la victoria ante Curazao, el entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen y Michael Amir Murillo estuvieron en conferencia de prensa.

Panamá/La Selección de Panamá tiene claro su objetivo para el partido de vuelta ante Curazao: ganar y asegurar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Así lo dejaron saber el entrenador Thomas Christiansen y el defensor Michael Amir Murillo durante la conferencia de prensa previa al compromiso de este domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde el balón rodará desde las 6:00 p.m.

El mensaje de ambos fue el mismo: la sele sale por el triunfo. Y no es para menos, porque una victoria le da a los canaleros el pase directo a la siguiente ronda y, con ello, un lugar en la Copa Oro 2027, un doble premio que le da todavía más peso a un partido que Panamá quiere definir en casa y frente a su gente.

El técnico y el zaguero, una de las voces de experiencia dentro del plantel, hablaron ante los medios de la importancia de afrontar el compromiso con la misma concentración y ambición que exige una eliminatoria de este nivel, en la que los detalles pueden marcar la diferencia.

El panorama reglamentario también está sobre la mesa. Si el partido termina empatado sin goles, se jugará tiempo extra y, de persistir la igualdad, la serie se definirá desde los penales. Pero un empate con goles favorecería a Curazao por la regla del gol de visitante y su valor doble, un escenario que Panamá quiere evitar a toda costa.

Por eso, la receta que se plantea desde el cuerpo técnico y el camerino es clara: buscar el resultado desde el primer minuto, sin especular y con el apoyo de la afición en el Rommel Fernández, para sellar el boleto al Final Four.