Panamá vs México | ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que le ganamos a los aztecas?

Panamá/Esta noche, cuando Panamá y México vuelvan a verse las caras en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026, la memoria del aficionado canalero viaja inevitablemente a uno de los capítulos más gloriosos de su historia futbolística.

Un recuerdo que se mantiene vivo en la retina de quienes presenciaron aquel partido en julio de 2013, cuando la selección panameña desafió los pronósticos y escribió su nombre con letras doradas en la Copa Oro de la Concacaf.

La última vez que Panamá derrotó a México fue en las semifinales de la Copa Oro 2013, un duelo cargado de tensión, emoción y orgullo nacional. El equipo dirigido por la leyenda del fútbol panameño, Julio Dely Valdés, saltó al terreno de juego con la misión de frenar a un rival que partía como amplio favorito. Sin embargo, los canaleros demostraron carácter, orden táctico y una entrega total que terminó marcando la diferencia en una de las páginas más memorables del balompié nacional.

El marcador se abrió temprano. Al minuto 12, Blas Pérez aprovechó una oportunidad clara dentro del área y desató la euforia entre los panameños con el 1-0. México reaccionó y encontró el empate al minuto 26 gracias a un potente remate de Luis Montes, que devolvió la esperanza al conjunto azteca. El partido se volvió de ida y vuelta, con roces, intensidad y una lucha constante por el control del mediocampo.

La jugada que selló la historia llegó al minuto 60. Tras una acción a balón parado, Román Torres apareció en el área para empujar el balón al fondo de la red y marcar el 2-1 definitivo. Fue el gol que silenció a los seguidores mexicanos y encendió la ilusión de todo un país. Panamá resistió con orden defensivo, liderazgo desde el arco y corazón hasta el pitazo final.

Alineaciones históricas

Panamá (titulares): Jaime Penedo; Leonel Parrish, Gabriel Gómez, Carlos Rodríguez, Román Torres; Marcos Sánchez, Aníbal Godoy, Armando Cooper; Alberto Quintero, Blas Pérez y Gabriel Torres.

Suplentes Panamá: Rolando Blackburn, Eybir Bonaga, Jean Carlos Cedeño, Harold Cummings, Richard Dixon, Jairo Jiménez, Luis Mejía, Roderick Miller, Juan Pérez, Alex Rodríguez y Cecilio Waterman.

México (titulares): Jesús Corona Orozco; Adrián Aldrete, Julio César Huiqui, Carlos Peña, Miguel Layún; Luis Montes, Marco Fabián, Rafael Márquez; Raúl Jiménez, Juan Valenzuela y Carlos Peña.

Suplentes México: Isaac Brizuela, Jorge Cárdenas, Javier Cortés, Juan Enriquez, Israel Jiménez, Luis López, Moisés Muñoz, Jonathan Orozco, Jair Pereira, Miguel Ponce y Enrique Velarde.

En el banquillo, ambos equipos contaban con alternativas que reflejaban la profundidad de sus planteles, en un partido que fue tan físico como táctico, digno de una semifinal continental y de la rivalidad histórica entre dos potencias del área.

Tras aquella hazaña, Panamá avanzó a la final de la Copa Oro 2013, donde se enfrentó a Estados Unidos. A pesar de la derrota por 1-0, el conjunto canalero se quedó con el subcampeonato, un logro histórico que consolidó a la selección como una de las protagonistas de la región y fortaleció la identidad del fútbol nacional.

Hoy, con la mirada puesta en el Mundial 2026, el duelo amistoso ante México no solo sirve como preparación, sino como un puente entre el pasado glorioso y el futuro prometedor del fútbol panameño. El recuerdo de 2013 sigue siendo una fuente de inspiración para una nueva generación que sueña con volver a hacer historia y escribir un nuevo capítulo inolvidable en el Rommel Fernández.