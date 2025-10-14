Panamá vs Surinam | Las puertas del estadio Rommel Fernández ya están abiertas

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam hoy 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las puertas del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ya están abiertas y los primeros aficionados comienzan a llenar las gradas para vivir una jornada vibrante de eliminatorias mundialistas.

El duelo entre Panamá y Surinam, correspondiente a la Fecha 4 de la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, promete ser una verdadera fiesta de fútbol y pasión.

Las autoridades de seguridad y el Comité Organizador Local han reiterado el llamado al comportamiento ejemplar y al apoyo respetuoso, recordando que el Rommel Fernández Gutiérrez debe ser una fortaleza que impulse a la selección hacia la victoria.

Panamá y Surinam, cara a cara en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026

La Selección de Surinam llega a esta Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf con un rendimiento sólido y consistente. En sus tres primeros partidos, el conjunto surinamés registra dos empates en casa —ante Panamá (0-0) y Guatemala (1-1)—, además de una victoria clave como visitante por 1-2 sobre El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán.

Por su parte, Panamá mantiene una campaña similar. Los dirigidos por Thomas Christiansen empataron como visitante ante Surinam (0-0) y como local frente a Guatemala (1-1), antes de sumar una valiosa victoria 0-1 sobre El Salvador en San Salvador, que les permitió colocarse en lo más alto del Grupo A con cinco puntos.

Ambas selecciones comparten la cima del grupo con cinco unidades, por lo que el enfrentamiento de esta noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez promete ser determinante para definir quién tomará el control del grupo rumbo a la clasificación directa al Mundial 2026.

La acción del Grupo A continuará el próximo mes de noviembre, cuando se disputen las últimas dos fechas de esta Ronda Final de las Eliminatorias, programadas para el 14 y 18 de noviembre.

Ficha técnica

Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf – Grupo A

Partido: Panamá vs Surinam

Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Transmisión: TVMAX, TVN, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y el canal de Youtube de TVMAX.

Uniformes: Panamá (rojo) / Surinam (blanco)

Clima: 26°C / 40% de probabilidad de lluvia al inicio del partido

Cuerpo arbitral:

Árbitro: Selvin Brown (Honduras)

Asistente 1: Gerson Orellana (Honduras)

Asistente 2: Roney Salinas (Honduras)

Cuarto árbitro: Ricangel De Leca (Aruba)

VAR: David Gómez (Costa Rica)

AVAR: Antony Bravo (Costa Rica)

Asesor arbitral: John Nielsen (Canadá)

