Panameños destacan en la Liga MX: Carrasquilla pelea arriba con Ismael, mientras Rodríguez y Bárcenas buscan levantar

Panamá/La Liga MX avanza en una fase determinante del torneo, y la presencia de futbolistas panameños continúa siendo protagonista en distintos frentes. Con 14 jornadas disputadas, jugadores como Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas viven realidades distintas, pero todos con un rol importante en sus respectivos clubes.

El caso más destacado es el de Carrasquilla, quien milita en los Pumas UNAM. El mediocampista canalero ha sido pieza clave en la sólida campaña del equipo universitario, que se ubica en la cuarta posición con 27 puntos, producto de una notable regularidad. Pumas clasificó a los cuartos de final de la Liga MX tras el triunfo sobre Mazatlán 3-1, y el aporte de Carrasquilla en el mediocampo ha sido fundamental tanto en la generación de juego como en el equilibrio del equipo.

Ismael Díaz quien vive un momento pletórico con el Club León, actualmente estan en carrera para meterse en la liguilla, ocupan el puesto 9 con 19 puntos empatados también América y Atlas.

Por su parte, el extremo José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, defiende los colores del FC Juárez, que actualmente ocupa la posición 11 con 16 puntos. El conjunto fronterizo lucha por meterse en puestos de repechaje, y la velocidad y desequilibrio del panameño han sido armas importantes en ataque, aunque el equipo ha mostrado irregularidad a lo largo del campeonato.

Una situación más compleja vive Edgar Yoel Bárcenas con el Mazatlán FC, que se encuentra en la posición 17 con 11 unidades. A pesar de los resultados adversos, Bárcenas se mantiene como uno de los jugadores más influyentes del equipo, aportando experiencia y liderazgo en medio de una campaña complicada en la parte baja de la tabla.

En lo más alto del torneo, las Chivas de Guadalajara lideran con 31 puntos, seguidos de cerca por Cruz Azul y Pachuca, ambos con 28 unidades, lo que refleja una lucha cerrada por el liderato. En ese contexto, el rendimiento de los panameños cobra aún más relevancia, ya que sus equipos buscan objetivos distintos en la tabla.

Con varias jornadas por disputarse, la actuación de los futbolistas panameños en la Liga MX será clave tanto en la pelea por la liguilla como en la lucha por evitar los últimos puestos. La expectativa crece en Panamá, donde el rendimiento de estos jugadores también es seguido de cerca pensando en futuros compromisos internacionales.