Perú vs Panamá EN VIVO | Amistoso internacional de fútbol femenino

La Selección Femenina de Panamá enfrenta a Perú en Chincha como preparación para las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial 2027.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá continúa su camino de preparación internacional y este miércoles enfrenta a Perú en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío, en la ciudad de Chincha, territorio sudamericano.

Este compromiso servirá como una valiosa prueba para el conjunto dirigido por Toña Is, que afina los últimos detalles antes de su debut oficial en las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial Femenino 2027.

El encuentro ante las peruanas representa una oportunidad ideal para evaluar el ritmo competitivo, consolidar el funcionamiento colectivo y fortalecer la mentalidad de un grupo que sueña con volver a una cita mundialista.

Bajo la conducción de Toña Is, la selección panameña ha apostado por la mezcla entre experiencia y juventud, con la base del equipo que participó en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde Panamá hizo historia al lograr su primera clasificación a un campeonato del mundo.

El objetivo inmediato del combinado canalero será su estreno en las Clasificatorias Concacaf W, el próximo domingo 30 de noviembre, cuando se mida ante Curazao. Panamá encabeza el Grupo E, que también integran Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y la propia Curazao, en un camino que determinará quiénes avanzan a la fase final por los cupos hacia el Mundial 2027.

Con un grupo comprometido, liderado por figuras como Marta Cox, Karla Riley y Lineth Cedeño, la selección femenina busca consolidarse como una de las potencias emergentes del fútbol de la región. Cada amistoso, como el de hoy ante Perú, representa una oportunidad para crecer, corregir errores y fortalecer la identidad de un equipo que ya demostró que puede competir entre las mejores del mundo.

La ilusión está intacta y el sueño se renueva: la Selección Femenina de Panamá quiere escribir un nuevo capítulo de gloria, y el primer paso comienza en Chincha, con el corazón puesto en el objetivo de clasificar nuevamente al Mundial Femenino 2027.