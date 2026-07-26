Premundial Sub20 de Concacaf calendario y resultados

Panamá/El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continuó este sábado con la victoria de Cuba por 3-0 ante El Salvador, en un duelo del Grupo A disputado en el Estadio Universitario BUAP.

El primer gol llegó con un disparo de zurda de Didier Reinoso al 18', que puso en ventaja a los cubanos. Alien Águila amplió la cuenta al 36', tras vencer al guardameta Oliver Alegría.

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El Salvador intentó descontar, pero la defensa cubana resistió. Los centroamericanos terminaron el compromiso con diez hombres luego de que Itzel Colocho viera la segunda amarilla al 73'. El tercer tanto llegó en los minutos finales, al 89', por medio de Rainiel Morales, con disparo de derecha.

Con este resultado, Cuba aseguró sus primeros tres puntos del grupo y enfrentará a Haití este martes. El Salvador, por su parte, buscará su primera victoria ante Estados Unidos esa misma noche.

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EE. UU. supera a Haití

Los norteamericanos se impusieron por 3-0 en el Grupo A

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continuó este sábado con la victoria de Estados Unidos por 3-0 sobre Haití, en partido del Grupo A en el Estadio Universitario BUAP.

Dino Klapija adelantó a los estadounidenses al minuto 38, con remate de derecha desde el sector izquierdo del área, tras asistencia de Colin Guske, quien reintrodujo el balón después de un tiro de esquina. Haití quedó con diez hombres cuando Stanley Volcin fue expulsado con roja directa al minuto 61.

Ruben Ramos amplió la ventaja al 68', de penal, y Santi Morales selló el marcador con otra pena máxima al 89'.

Haití buscará recuperarse ante Cuba el martes, mientras Estados Unidos continuará su camino frente a El Salvador ese mismo día.

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Partidos para hoy domingo: Panamá se enfrenta a Canadá

Este partido marca el tercer duelo entre ambas selecciones en el torneo

El Campeonato Sub-20 de Concacaf continúa este domingo con el enfrentamiento entre Panamá y Canadá, correspondiente al Grupo C, en el Estadio Universitario BUAP.

Será el tercer cruce entre ambas selecciones en la historia del torneo. Panamá ganó los dos encuentros anteriores: en la fase de grupos de 2018 y en los cuartos de final de 2024.

Los Canaleros buscan repetir el éxito de la edición de 2015, cuando terminaron como subcampeones. El equipo se clasificó de forma directa por ocupar una de las mejores posiciones en el ranking Sub-20 de Concacaf.

Canadá, por su parte, disputará su vigesimosexta edición del campeonato con el objetivo de conquistar su tercer título regional, el primero desde 1996. "The Reds" lograron el boleto al ganar el Grupo F de la fase preliminar, con registro de 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas. Marsel Bibishkov y Owen Graham-Roache fueron las figuras ofensivas del equipo, con diez goles combinados durante la clasificación.

Honduras se enfrenta a Jamaica

Este encuentro marcará la novena vez que ambos equipos se miden en el Campeonato Sub-20

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa este domingo con el duelo entre Honduras y Jamaica, correspondiente al Grupo C, en el Estadio Universitario BUAP.

Será la novena vez que ambas selecciones se enfrenten en la historia del torneo. Honduras lidera el historial con 6 victorias, 0 empates y 2 derrotas.

Jamaica disputará su vigesimotercera edición del campeonato. Jahmarie Nolan, Raequan Campbell, Jabarie Howell y Giovanni Taylor fueron determinantes para los "Reggae Boyz" durante la fase de clasificación, en la que su selección lideró el grupo con 28 goles a favor y ninguno en contra, además de alcanzar los 183 goles totales, la mayor cifra anotada por cualquier selección en las eliminatorias.

Honduras, que llegó a cuartos de final en 2024, se clasificó directamente para esta edición por ocupar una de las mejores posiciones en el ranking masculino Sub-20 de Concacaf. "La H" conquistó el título del torneo en 1982 y 1994.

Con información de Concacaf.