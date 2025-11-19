Selección de Panamá | Reacciones del mundo del fútbol por el pase de la sele al Mundial 2026

Panamá/La emoción recorrió cada rincón del país tras confirmarse la clasificación de Panamá al Mundial 2026, un logro que volvió a poner al fútbol panameño en la élite internacional.

La victoria por 3-0 frente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández y el triunfo de Guatemala sobre Surinam 3-1 sellaron una noche inolvidable, donde el país entero vibró con la misma intensidad de aquella histórica clasificación de 2018.

Otras noticias: ¡Misión cumplida! Panamá clasifica al Mundial 2026

Esta vez, sin sufrimiento de última hora, Panamá demostró madurez, carácter y un crecimiento deportivo que ha sido reconocido por el mundo entero.

Apenas el pitazo final retumbó en la capital panameña, comenzaron a llegar las reacciones internacionales, mensajes cargados de respeto y admiración hacia una selección que ha sabido construir un proyecto sólido. Desde exjugadores legendarios hasta periodistas de renombre y clubes inyternacionales incluyendo al presidente de la FIFA Gianni Infantino, todos reconocieron la evolución de la Selección de Panamá, destacando su orden táctico, su convicción y el espíritu competitivo que les permitió asegurar su segundo Mundial.

Otras noticias: ¡Panamá lo logró! La selección canalera vuelve al Mundial y escribe otra página dorada rumbo a 2026

Las redes sociales explotaron: miles de aficionados de todo el continente celebraron el pase panameño, destacando la pasión de su gente y la identidad futbolística que ha construido el país. Etiquetas como #PanamáAlMundial y #RumboA2026 se volvieron tendencia, demostrando que la gesta traspasó fronteras y captó la atención global.

En una noche que quedará grabada en la memoria de todos, Panamá no solo aseguró un cupo en la máxima cita del fútbol mundial; también confirmó que es una selección respetada, admirada y con un futuro que invita a soñar. El mundo del fútbol reaccionó con aplausos, y el país respondió con lágrimas, abrazos y un grito que retumbó en cada provincia: ¡Panamá está en el Mundial 2026!