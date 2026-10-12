Selección de Panamá | Participación de los canaleros en el exterior

Panamá/Los futbolistas panameños que militan en el extranjero tuvieron actividad durante el fin de semana en distintas ligas. Ismael Díaz destacó con un gol para el Club León en México, mientras otros legionarios sumaron minutos en competiciones de América y Europa.

Este es el repaso de la participación de los panameños en el fútbol internacional, con sus minutos disputados y las calificaciones otorgadas por Flashscore, cuando estuvieron disponibles.

México

Adalberto Carrasquilla, con los Pumas de la UNAM, disputó 65 minutos en el empate 3-3 frente a Cruz Azul, en uno de los encuentros más comentados de la jornada en la Liga MX. El mediocampista panameño recibió una calificación de 7.1 puntos por parte de Flashscore.

Por su parte, José Luis Rodríguez jugó los 90 minutos con FC Juárez en el empate 1-1 ante el Club Tijuana. El extremo panameño fue evaluado con 6.2 puntos.

La actuación más destacada llegó por cuenta de Ismael Díaz, quien marcó su primer gol de la temporada con el Club León en el empate 1-1 frente al Puebla. El delantero panameño disputó 57 minutos y recibió una calificación de 7.4 puntos de Flashscore.

MLS y fútbol de Estados Unidos

Carlos Harvey, con Minnesota United, ingresó para disputar dos minutos en el empate 2-2 ante Houston Dynamo.

En la MLS Next Pro, Omar Valencia jugó 84 minutos con New York Red Bulls II en la victoria 3-1 frente a Huntsville. El defensor panameño obtuvo una calificación de 7.5 puntos.

Su compañero Mijahir Jiménez disputó 69 minutos y marcó el gol de New York Red Bulls II en ese encuentro. Su desempeño fue valorado con 8.0 puntos, según Flashscore.

Centroamérica

Los panameños Fidel Escobar y Newton Williams tuvieron participación con el Deportivo Saprissa de Costa Rica en la derrota por 1-0 frente a Escorpiones.

Ambos futbolistas disputaron los 90 minutos del encuentro, aunque no pudieron evitar el resultado adverso para el conjunto morado.

Sudamérica

En el fútbol ecuatoriano, José Fajardo disputó 45 minutos con Universidad Católica en la derrota por 1-0 ante Macará. El delantero panameño recibió una calificación de 6.3 puntos.

Su compatriota Azarías Londoño, compañero de Fajardo en el conjunto ecuatoriano, ingresó para jugar 26 minutos y fue evaluado con 6.4 puntos.

Mientras tanto, Tomás Rodríguez, delantero del Barcelona de Guayaquil, jugó 78 minutos en la derrota por 2-1 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU Quito).

En otro compromiso del campeonato ecuatoriano, Víctor Griffith disputó 14 minutos con Emelec, que cayó por 3-2 ante Guayaquil City. El panameño recibió una calificación de 6.4 puntos.

En Venezuela, Eddie Roberts jugó los 90 minutos con Estudiantes de Mérida en la derrota por 2-1 ante Monagas. El guardameta panameño obtuvo una valoración de 5.4 puntos, de acuerdo con Flashscore.

Europa

En Turquía, Michael Amir Murillo disputó el partido completo con el Besiktas, que consiguió una victoria por 2-1 ante Kocaelispor. El defensor panameño jugó los 90 minutos y recibió una calificación de 6.5 puntos.

En Austria, Andrés Andrade también completó los 90 minutos con el LASK, que perdió por 2-0 frente al SK Rapid en la Bundesliga austríaca. Su actuación fue valorada con 7.1 puntos.

Por su parte, José Córdoba disputó todo el encuentro con el Norwich City, que cayó por 2-1 ante el Swansea City. El defensor panameño recibió una calificación de 6.2 puntos.

En el fútbol español, Martín Krug, jugador del Torremolinos en la Primera Federación, disputó 45 minutos en el empate 2-2 frente al Gimnàstic de Tarragona.