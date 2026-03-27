Panamá/Desde el imponente Moses Mabhida Stadium en Durban, Panamá salta a la cancha este viernes en un duelo histórico. El pitazo inicial será a las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. en Panamá).

La Selección de Panamá afronta un reto sin precedentes: su primer partido como visitante en África, enfrentando a los siempre competitivos Bafana Bafana en el arranque de esta doble fecha FIFA.

El equipo dirigido por Hugo Broos también llega con objetivos claros rumbo al Mundial, mientras que los canaleros afinan detalles para su debut ante Ghana el próximo 17 de junio, en un choque que hace aún más valiosa esta prueba ante un rival africano.

Antecedente único: empate 1-1 en la Copa Oro 2005, con victoria panameña en penales (5-3).

Ojo a estos datos:

Este será solo el primer capítulo de la serie, que continuará el martes en Ciudad del Cabo.

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